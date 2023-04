Por fim juntos de novo, Bill Callahan

Foi uma uma espera longa, mas Bill Callahan merece a nossa paciência. Há quase 10 anos que o bardo norte-americano nascido em 1966 não atua em Portugal: os últimos concertos foram em 2014, em Lisboa e no Porto.



Em 2020, até chegou a ter três atuações previstas no País mas a Covid-19 impediu o reencontro. Agora, não há pandemia que o trave. Callahan apresenta-se esta 6.ª feira, dia 14, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e no dia seguinte (sábado) no Theatro Circo, em Braga.



Com uma carreira musical regular desde os anos 90, o antigo membro dos Smog projetou-se fortemente no circuito indie no fim dos anos 2000 e início da década seguinte, graças a discos marcantes como Sometimes I Wish We Were An Eagle (2009), Apocalypse (2011) e Dream River (2013) - álbuns em que revelava canções de grande profundidade, lírica e musical.



Nestes dois concertos, em que estará acompanhado por uma banda de quatro elementos, deverá apresentar temas do seu mais recente disco, Reality, editado no ano passado.