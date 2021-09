Pénis ou vagina? Guerra dos sexos (e de humor) nos palcos nacionais

No Casino Estoril, dois atores falam das suas fragilidades. O cenário é um bar e a conversa tipicamente masculina. No Teatro Politeama, três atrizes falam de sexo numa perspetiva feminina. Nestes “monólogos”, homens e mulheres riem-se de si mesmos, misturando pelo meio temas sérios e alguma pedagogia.

"Com a pandemia, o que as pessoas querem é rir", diz à SÁBADO Ricardo Carriço, justificando a escolha da peça que o junta em palco, pela primeira vez, a Ricardo Castro, no Auditório do Casino Estoril, interpretando dois amigos que, à mesa de um bar, falam de sexo e relações, mas também das suas inseguranças e fragilidades, aflorando temas como a preocupação com o tamanho da genitália ou os orgasmos fingidos.