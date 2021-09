Estrada de vinho à beira do Tejo

É sabido que a união faz a força e os produtores da Região Vitivinícola do Tejo – sete mil quilómetros quadrados cortados a meio pelo rio que lhe dá nome, com 12.500 hectares de vinhas – resolveram levar o ditado à letra e juntar-se para promover as suas propostas enoturísticas, feitas de visitas a adegas, provas e muita pedagogia: percorrer a Tejo Wine Route 118, que não é mais que a Estrada Nacional 118, agora rebatizada em nome do vinho, é a melhor forma de descobrir um terroir único em Portugal.