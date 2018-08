Paredes de Coura: crónica de um festival à moda do Tinder

Não sei por que é que o fiz. Nunca tinha dado boleia a estranhos. Ainda assim, quando estava a alguns quilómetros do destino não resisti ao apelo do meu espírito solidário e acabei por transportar aquele casal – e respectiva bagagem – no banco de trás do meu carro.

Assumi que eram namorados. Erro n.º 1. Apercebi-me pela conversa que se tinham conhecido no Tinder. Pensei: "Pelo menos, a julgar pela intimidade, já devem estar no quarto ou quinto encontro". Erro n.º 2. Era a primeira vez que se viam e tinham decidido vir juntos a Paredes de Coura, com o pretexto de irem ao festival. Mais tarde fiquei com a clara impressão de que isso era mesmo só um pretexto.

Ela queria ver os Arcade Fire. Ele estava lá pelos Fleet Foxes (bom gosto, o dele). No primeiro dia ainda combinámos encontrar-nos a seguir ao jantar. Insistiram que me pagavam uma cerveja para agradecer. Acabei por ficar à conversa com eles enquanto o rock psicadélico e áspero dos King Gizzard & The Lizard King me fazia abanar a perna pela primeira vez. Sem ser memorável, ou sequer relembrável, foi, apesar de tudo, um concerto competente. Percebi que ela gostou mais do que ele. Ainda não se tinham beijado (pelo menos à minha frente).

Acabei por agradecer a cerveja e seguir o meu caminho. Assistir sozinho à electrónica pujante dos The Blaze acabou por não ser uma má experiência, ainda que regada a cerveja. A população sub-25 mostrava tenacidade e não parava, nem por instante, de pular. Confesso que era estranho: no "meu tempo" (nunca pensei usar esta expressão…), os gestos da dança eram mais contidos e uniformizados.



Não pude deixar de pensar o quão bom é o facto de esta geração ter superado o trauma da excessiva auto-consciência. E por falar em ausência de auto-consciência acabei por arrastar-me até ao espectáculo do Conan Osiris e do seu side-kick que, grosso modo, desempenha o mesmo papel que Baz interpreta há anos nos Happy Mondays. Aí, era a geração sub-20 que dava cartas. Aliás, a julgar pela quantidade de miúdos a apagar ao meu lado, por excesso de álcool, fiquei com a nítida sensação de que este era o seu primeiro festival longe do ninho e que Conan Osiris era o principal responsável. Já a entrar pela noite foi a vez do Nuno Lopes, em modo DJ. Aborrecido.

Ao segundo dia já me tinha decidido a jantar calmamente e ir para o recinto perto da hora do início do concerto dos Fleet Foxes. Descia em direcção ao recinto quando reencontrei os meus novos amigos a quem dera boleia no dia anterior. Desta vez, já caminhavam abraçados, como se fossem um casal de longa de data. Acabaram por juntar-se a mim no trajecto até ao palco principal. Não me apetecia companhia mas acabei por ficar, com eles, à espera do início do concerto.



Quando Pecknold começou a tocar os primeiros acordes de Grown Ocean era impossível ficar indiferente. O que se seguiria, para quem quis, foi uma experiência quase mística. Para quem não quis, foi só uma espécie de banda-sonora de fundo ou um pretexto para acompanhar a cerveja com música.





Quando os Fleet Foxes chegaram a Mykonos já o casal se abraçava e beijava. Não consegui deixar de achar estranha essa partilha: a música mais depressa se adequa ao fim de uma relação do que propriamente ao seu início. Cinismo à parte, senti-me uma espécie de padrinho daqueles dois que tiveram a sua boda abençoada pela banda de Seattle.



Quanto à actuação dos Fleet Foxes, como seria de esperar, além de revelar uma competência extrema, teve momentos únicos de partilha com o público como se cada um daqueles milhares se tornasse, de repente, um confidente das dores de Pecknold. Despedi-me do casal do Tinder – eles não levaram a mal a alcunha – e desejei-lhes felicidades. Ele disse-me que, por ele, o festival estava feito (para mim também). Ela sorria mas num tom "competitivo-meloso" disse-lhe (e a mim também) que Arcade Fire ia ser muito melhor.



Foi ao som dos Confidence Man, ou seja, em modo dançante, que enquanto me dirigia para a zona das comidas, tendo em vista uma ceia ligeira, ouvi o desabafo da noite: um miúdo – para ser rigoroso, um jovem adulto – queixava-se que tinha estado duas horas a falar com uma rapariga e que só ao fim desse tempo é que ela lhe disse ter namorado. Repetia insistentemente ao amigo: "isso não se faz".



Foi impossível não pensar que, provavelmente, se tivessem começado a conversar no Tinder, como o casal a quem dei boleia, as coisas, certamente, teriam corrido melhor, ou pelo menos as duas horas de conversa desperdiçada tinham acontecido com a protecção de um ecrã de telemóvel, o que, inevitavelmente, é menos duro para o ego.