A diferença está na KYL

Para arrancar com a empresa, foi preciso "pesquisar que tipo de materiais seria seguro usar em pele e noutro tipo de matérias-primas, sem danificar o produto", lembra Karina, recordando também que ainda pensou abrir uma loja física mas optou pelo seguro, criando um site: "Em Portugal as pessoas não estão muito habituadas a personalizar as suas coisas, nem mesmo as de luxo, portanto era arriscado, mas ao mesmo tempo noto que cada vez mais desejam peças únicas, exclusivas, só delas. No fundo, creio que a exclusividade está na nossa identidade."



Na plataforma, a marca apresenta dois conceitos diferentes.Um é a personalização única, baptizada You Dream We Make, em que pode explicar o que deve inspirar a personalização, e como. A outra é a Choose From Our Designers, onde tem apenas de escolher entre os vários stickers - como letras e emojis - previamente criados pelos artistas. Esta tem uma vantagem: poder ver o resultado final antes de se aventurar. Os preços dos stickers variam conforme a sua dimensão, entre os 30 e os 80 euros. Já a personalização única, como observa Karina, não é qualquer coisa que se "possa tabelar", pois "depende da peça, da dimensão do desenho, dos cuidados necessários, do detalhe do desenho, dos materiais. É muito difícil definir preços fixos."



Certo é que, de uma forma ou de outra, não haverá replicação de produtos: mesmo inspirando-se na mesma imagem, a pintura do artista é sempre única e irrepetível, podendo ser feita em qualquer tipo de material, seja pele de malas, ténis e sapatos, ou ganga. Como alguns exigem cuidados especiais, a marca oferece um guia de utilização na entrega do produto final.

A KYL (Kustomize Your Life) afirma assentar num conjunto de conceitos: identidade, criatividade e sofisticação. Karina Lavrador, fundadora da marca recém-lançada, revela como surgiu a ideia: "Sou uma grande coleccionadora de malas e num aniversário recebi duas Kelly, da Hermès, muito parecidas. Como eram malas exclusivas e de difícil compra, não queria desfazer-me de nenhuma, portanto comecei a pesquisar... Seguia alguns artistas estrangeiros que já faziam este tipo de trabalho, mas em Portugal não encontrei nenhum em que sentisse confiança suficiente para lhe pôr produtos destes nas mãos."A partir desta pesquisa, Karina idealizou e pôs online uma plataforma como ainda não existia em Portugal, onde disponibiliza o trabalho exclusivo de artistas plásticos, permitindo às pessoas pedidos personalizados. Uma amiga de longa data, Vanessa Nogueira, designer de moda, foi a primeira a juntar-se ao projecto. "A minha primeira reacção foi pensar: 'Como não nos lembrámos disto antes?' Soube logo que ia resultar", conta Vanessa Nogueira, uma das artistas residentes, acrescentando que a KYL era algo que faltava na sua vida por lhe proporcionar "a conciliação de duas grandes paixões: a pintura e moda".Paulo Ingebritsen, também artista plástico da marca, já personalizava produtos pessoais e juntou-se ao projecto pouco depois. "Somos todos amigos e estamos ligados à arte. O Paulo já personalizava coisas pessoais e foi muito fácil convencê-lo a juntar-se ao projecto", refere Vanessa, lembrando que, ao nível artístico, o trabalho para a marca de Karina é um desafio irresistível: "Eu e o Paulo trabalhamos muito para clientes concretos, o que limita bastante o trabalho. Na KYL podemos ser mais criativos." Muitas pessoas abordam também a marca já com uma ideia do que querem: "Deixam muitas das inspirações para os artistas, mas todo o processo é discutido. Estamos sempre em contacto para debater ideias, para que o cliente se envolva."