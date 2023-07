Pirandello e a essência do teatro nas Ruínas do Carmo

Como já vem sendo habitual, as ruínas do convento do Carmo, em Lisboa, transformam-se num teatro de verão à boleia do Teatro do Bairro, desta feita com Os Gigantes da Montanha. Partindo da obra homónima e inacabada do escritor e dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), António Pires, encenador, reflete sobre o teatro e “as questões universais que atravessam todos os tempos”, como a pulsão entre a vida e a morte, numa peça que pode ser vista até 19 de agosto.