Papillon: Fugir do casulo, abrir asas e voar...mais uma vez

O percurso de vida do criminoso conhecido como Papillon (borboleta, em francês) - documentado na autobiografia do mesmo nome, de 1969, a partir da qual se fez o filme -, contudo, persistiria na memória. O livro fora, afinal, um sucesso instantâneo e duradouro, e talvez por isso nos chegue agora este remake do original de Franklin J. Schaffner, com realização de Michael Noer e argumento por Aaron Guzikowski.



No lugar de McQueen, Charlie Hunnam interpreta Papillon, um arrombador de cofres condenado a prisão perpétua por um crime que não cometeu, enviado para uma colónia penal na Guiana Francesa. Na viagem, conhece o falsificador Louis Dega (Rami Malek, substituindo Dustin Hoffman), e um acordo para planear a fuga de uma das mais mortíferas prisões da época transforma-se em amizade de vida.



Através das tentativas de escapar, exploram-se temas de crueldade e cumplicidade neste filme que enfatiza a relação entre Papillon e Dega, aliada a uma perspectiva mais holística da vida de Charrière - fruto da sequela do livro, Banco, lançada já depois do primeiro filme. E ainda que as pegadas de McQueen e Hoffman possam ser difíceis de seguir, o essencial preserva-se: uma luta pela liberdade em meio à brutalidade de outros tempos.

No ano de 1973, dois dos maiores astros da história de Hollywood, Steve McQueen e Dustin Hoffman, ambos no auge da sua carreira, protagonizaram uma história verídica, mas inacreditável. Esta semana, estreia a segunda versão dessa história.O resultado do encontro de McQueen com Hoffman foi mais um entre muitos projectos das suas filmografias: Hoffman viria a protagonizar maiores sucessos no decorrer da década, tal como McQueen, até à sua morte prematura, em 1980.