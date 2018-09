Crítica de cinema: Ana, Meu Amor

"É uma das melhores ideias de Netzer (Mãe e Filho, com o qual ganhou o Festival de Berlim em 2013), essa sobreposição entre o desejo e a intelectualização", escreve Tiago R. Santos

O filme começa a meio de uma conversa sobre Nietzsche, na qual Ana e Toma se tentam impressionar enquanto, no quarto ao lado, duas pessoas fazem sexo. É uma das melhores ideias de Netzer (Mãe e Filho, com o qual ganhou o Festival de Berlim em 2013), essa sobreposição entre o desejo e a intelectualização, algo que se torna um dos temas de Ana, Meu Amor: enquanto assistimos às recordações não lineares da relação, Toma vai analisando, com a ajuda de um terapeuta, os eventos que conduziram à separação.



O problema é que o filme acaba por assumir o seu ponto de vista, transformando todas as memórias (e, logo, Ana) em acções puramente sexuais ou traumáticas, retirando-lhe complexidade (apesar do empenho de Diana Cavallioti) e simplificando o crescimento - e afastamento - das próprias personagens.



Nota: 3 estrelas



De Cãlin Peter Netzer

ROM. • Drama • M/18 • 125m

Com Diana Cavallioti e Mircea Postelnicu