O que faz um chef argentino na Lourinhã?

Nasceu na Argentina, mas já há vários anos que tem uma forte ligação com Portugal. Conhecido como Chakall, o chef argentino já foi jornalista, modelo, escritor e apresentador de programas de culinária. Há um ano abriu um restaurante na Lourinhã que gere com a ajuda da irmã mais nova, Silvina Lopez. Na praia do Areal Sul, o Areal Beach Bistrot by Chakall junta o melhor da cozinha argentina com produtos típicos portugueses.

O sucesso do restaurante deve-se, para o chef, à ligação que este tem com a irmã: "Dou-me muito bem com a minha irmã e gostava de tê-la mais envolvida nos meus outros negócios. Somos a quarta geração de donos de restaurantes e sabemos como funcionam. É um negócio de família. Os negócios quando se tornam grandes demais perdem a identidade."

Dono de vários estabelecimentos em Lisboa, na zona de Marvila, Chakall salienta também a sua ligação à Lourinhã, uma vez que viveu na região durante doze anos. Em comparação com os seus outros restaurantes, o que diferencia o Areal Beach Bistrot by Chakall é a "utilização dos produtos locais, focados na zona Oeste, na Lourinhã", nomeadamente a batata-doce, o polvo, a pêra-rocha, a aguardente e a abóbora. Sobre o conceito do restaurante, o chef refere que a ideia é "comida para a praia. Comer rápido, bastantes coisas relacionadas com o mar, sobretudo coisas que nós gostamos de comer quando vamos à praia".

Admirador da gastronomia portuguesa, Chakall revela que, embora viva em Portugal há quase duas décadas, ainda encontra várias novidades: "Sempre que vou numa nova viagem descubro coisas pequeninas. O que mais me surpreendeu desde que moro em Portugal foi a descoberta das cracas, nos Açores. Espectacular. É um marisco que eu não sabia que existia e é extraordinário".



Nas suas receitas a preferência vai para os produtos nacionais: "[Portugal] é um país com uma variedade de queijos fantástica, enchidos, os buchos. Depois a carne, o borrego, o cabrito, no Norte sobretudo, e o peixe que é o melhor peixe do mundo".

A celebrar o primeiro aniversário, o Areal Beach Bistrot by Chakall apresenta novidades na carta e um novo conceito no restaurante. O espaço tem agora três áreas: a esplanada, local muito apreciado durante o Verão, o bar, onde os pedidos são sobretudo tapas e comida "leve", e o restaurante - a Sala VIP, onde se servem os almoços e jantares.



Da nova carta é de destacar o Polvo Nipo Tuga, prato de polvo servido nas típicas telhas Cobert com migas de tomate e coentros acompanhado por uma salada com abóbora (€16). Outra novidade da carta é a inovação das tradicionais bolas de Berlim. O típico creme de pasteleiro foi substituído por um creme de abóbora com aguardente da Lourinhã e por um creme de pêra-rocha.