Óscares: Os filmes nomeados

Estes são os oito nomeados para a categoria de Melhor Filme, anunciada na 91ª edição da entrega dos prémios da Academia, que se realiza na noite de domingo, 24 de fevereiro para segunda, 25 de fevereiro

A Favorita



Olivia Colman é a Rainha inglesa Anne, habituada a deixar as grandes decisões nas mãos de Sarah Churchill (Rachel Weisz), a ocupante da posição influente de favorita da Rainha. A chegada de Abigail (Emma Stone), uma aristocrata empobrecida e prima de Sarah, muda a relação das três mulheres, e a Rainha Anne poderá ganhar uma nova favorita. O filme está nomeado para as categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento Original, Melhor Atriz Principal (Colman) e Secundária (Weisz e Stone), Melhor Fotografia, entre outras.



Pantera Negra



É o primeiro blockbuster dos estúdios da Marvel nomeado para Melhor Filme. Realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Chadwick Boseman, o filme ocorre no seguimento dos eventos de Capitão América: Guerra Civil. Fora Melhor Filme, Black Panther obteve mais seis nomeações a Óscares, nas categorias de Melhor Banda Sonora, Melhor Música (All the Stars) e Melhor Guarda Roupa.



Assim Nasce Uma Estrela



Esta é a quarta versão de uma história originalmente protagonizada por Janet Gaynor, em 1937. Nesta versão, Ally (Lady Gaga), uma aspirante a cantora, conhece o famoso Jackson Maine (Bradley Cooper), um músico com um problema de alcoolismo. Os dois apaixonam-se mas o romance está destinado a momentos trágicos. O filme tem oito nomeações a Óscares, incluindo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Cooper), Melhor Atriz (Gaga), Melhor Ator Secundário (Sam Elliott) e Melhor Canção (Shallow).



Bohemian Rhapsody



Este filme, assinado por Bryan Singer, apesar de Dexter Fletcher o ter substituído na rodagem (Singer esteve ausente e atrasou a produção do filme), propõe um olhar biográfico da banda Queen, aprovado pelos membros sobreviventes. O momento apoteótico do filme, o concerto Live Aid no Estádio de Wembley em 1985, vale o bilhete. Bohemian Rhapsody está nomeado para cinco Óscares, como Melhor Filme e Melhor Ator (Rami Malek, no papel de Freddie Mercury), entre outras categorias técnicas.



Green Book - Um Guia Para a Vida



Esta obra biográfica é realizada por Peter Farrelly (realizador, juntamente com o irmão, de comédias como Doidos por Mary), que também assina o argumento com Brian Hayes Currie e Nick Vallelonga, filho do protagonista do filme, Tony Vallelonga (Viggo Mortensen). O filme retrata a amizade que este último trava com Don Shirley, um pianista negro a quem serve de motorista. Green Book está nomeado para Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Ator Secundário, Melhor Argumento Original e Melhor Montagem.



Blackkklansman



Spike Lee foi nomeado pela primeira vez para o Óscar de Melhor Realizador com este filme. Em BlacKkKlansman, o realizador conta a história de Ron Stallworth, protagonizado por John David Washington, filho de Denzel Washington. Stallworth é o primeiro detetive negro na polícia de Colorado Springs, EUA. Uma das suas primeiras missões é infiltrar-se na secção local do Ku Klux Klan. Para as reuniões em pessoa, tem de pedir ajuda a um colega branco, protagonizado por Adam Driver. O filme recebeu seis nomeações a Óscares, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator Secundário (Driver), Melhor Argumento Adaptado e Melhor Realizador.



Roma



Alfonso Cuarón (vencedor do Óscar de Melhor Realizador por Gravidade, em 2013) realizou, produziu, filmou e coeditou este filme semiautobiográfico sobre a vida de uma empregada que trabalha para uma família de classe média, no distrito de Colonia Roma na Cidade do México. Produzido pela Netflix, o filme tem sido elogiado pela crítica e muito premiado. Está nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Realizador, Melhor Atriz (Yalitza Aparicio), Melhor Atriz Secundária (Marina de Tavira), Melhor Argumento Original, entre outras.



Vice



Adam McKay tem um extenso currículo como realizador de comédias (Filhos e Enteados ou O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy), mas virou-se recentemente para temáticas mais dramáticas e fortemente políticas. Depois de A Queda de Wall Street, volta aos anos da administração de George W. Bush com Vice, um filme que retrata a vida do antigo vice-presidente Dick Cheney. Christian Bale protagoniza Cheney, de forma completamente irreconhecível, e tem a seu lado Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell nos papéis secundários. Com oito nomeações, está integrado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Ator (Bale), Melhor Ator e Atriz Secundários (Rockwell e Adams, respetivamente) e Melhor Argumento Original, entre outras.