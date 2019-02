Os grandes mitos são intemporais

O Porsche 911 é uma história de sucesso que começou em 1963 com um desportivo que oito gerações depois continua a ser uma referência ao nível do prazer de condução

Na apresentação do primeiro Porsche 911, Ferdinand ("Ferry") Porsche, o engenheiro e designer que está na origem do mito, foi muito claro: "Não consegui encontrar o desportivo dos meus sonhos e por isso construí-o." Este modelo foi o herdeiro do "velho" 356 que esteve na origem da marca de Zuffenhausen, na Alemanha.



A evolução foi constante e a sua última geração, que a Porsche reconhece como "Type 992", está a chegar ao mercado.



Ao nível da imagem, a nova geração pode ser vista como uma evolução, mas há alterações bem evidentes no spoiler anterior em que se destacam volumosas entradas de ar dinâmicas. Os punhos das portas escamoteáveis e as jantes de 20 polegadas à frente e 21 polegadas na traseira sublinham a imagem desportiva. Na traseira, as alterações são mais visíveis nos grupos óticos muito estreitos, graças à tecnologia LED, e nas tomadas de ar para refrigerar o motor que pela primeira vez têm lamelas verticais que contrastam com as transversais das gerações anteriores.



A nova asa traseira, que se eleva quando a velocidade aumenta para garantir maior apoio aerodinâmico (força de cima para baixo) tem uma imagem discutível quando entra ao serviço.



No habitáculo, as alterações são mais evidentes. O caráter desportivo e os materiais requintados continuam lá, mas o design do tabliê é menos volumoso e tem uma imagem claramente horizontal. Na zona central surge um ecrã digital de 10,9 polegadas, onde, para além das funções de infoentretenimento, foram reunidos vários comandos associados à condução. Para facilitar a tarefa do condutor, na zona inferior surge um teclado que serve de shortcut para algumas funcionalidades mais utilizadas.



Esta opção permitiu reduzir o número de botões/comandos na consola central onde se destaca um pivô que permite selecionar o movimento para a frente, o ponto-morto ou a marcha-atrás. No painel de instrumentos, também digital, surgem quatro mostradores com imagem analógica, mas o condutor pode optar pelo tipo de informação que privilegia.



O volante tem um novo desenho e na zona inferior existe um comando rotativo que permite selecionar os modos de condução: Normal, Sport, Sport+ e o novo Wet para condições de difícil aderência, que experimentámos e gostámos.



O motor de seis cilindros opostos (boxer) com 3.0 litros biturbo debita 450 cv de potência com um binário de 530 Nm disponível entre as 2.300 e as 5.000 rpm, garantindo respostas muito rápidas.



Para digerir o aumento de potência, o chassis tem uma maior rigidez estrutural e houve um upgrade nos auxiliares eletrónicos de condução: o PASM (Porsche Active Suspension Management), que gere o desempenho da suspensão de acordo com o tipo de piso e estilo de condução; o PTV (Porsche Torque Vectoring Plus), que varia a incidência das rodas traseiras para garantir a maior estabilidade direcional; e o PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), que gere o rolamento da carroçaria em curva, para além de tantas outras siglas dos auxiliares de condução e segurança propostos pela Porsche.



Ao volante ficámos impressionados com a resposta do motor e, ainda mais do que isso, com a eficácia do chassis onde o eixo anterior é muito previsível na inserção em curva e as ajudas eletrónicas permitem alguma liberdade para permitir o escorregamento do eixo traseiro em aceleração, mesmo sem desligar o controlo de estabilidade, o que só é aconselhável para quem não sofra de arritmias cardíacas...



As performances do Carrera S (a partir de €151.123) de duas rodas motrizes e do Carrera 4S de tração total (a partir de €162.214) são semelhantes na velocidade máxima (308 e 306 km/h) e nas acelerações (3,7 ou 3,6s de 0 a 100 km). Em face disto, é fácil concluir que gostámos do novo 911 "Type" 992. A Porsche não deixa de nos surpreender…



Ficha Técnica



Motor Boxer

Cilindrada 2.981 cc

Potência máxima 450 cv/6.500 rpm

Binário máximo 530 Nm/2.300-5.000 rpm

Velocidade máxima 308 km/h

0 a 100 km/h: 3,7s

Consumo médio 8,9 l/100 km

Emissões de CO2 205 g/km

Preço A partir de €151.123



+ CHASSIS O comportamento dinâmico é o grande trunfo numa proposta mais dinâmica do que nunca



- DESIGN A nova asa traseira dinâmica tem um aspeto estranho quando se eleva a alta velocidade