Isabél Zuaa é a primeira atriz portuguesa nas nomeações dos Óscares. “Se alguma menina negra me vir por lá, e se inspirar, já valeu a pena.”

A atriz integra o elenco do filme "O Agente Secreto" de Kleber Mendonça Filho nomeado pela Academia de Cinema de Hollywood para as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Casting, onde acontece a sua nomeação.

Isabél Zuaa, atriz portuguesa, destaca-se nos Óscares com o filme 'O Agente Secreto'
"O que é nosso dá sempre um jeito de nos encontrar", dizem os brasileiros, e assim acredita Isabél Zuaa. Afinal, boiar é a única forma de não nos afogarmos quando as correntes puxam mais forte. Mas quando a maré está a nosso favor, é quase possível manobrar a vida. E depois, puff, somos engolidos por ondas que nunca pensámos que nos pudessem apanhar. É nesse limbo entre o que acreditamos e o que acontece que a vida presta.

Tópicos Afogamento Atriz Isabél Zuaa
