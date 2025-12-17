Sábado – Pense por si

Óscares: "Banzo" fora da corrida, "O Agente Secreto" na "shortlist"

O filme português de Margarida Cardoso não chegou ao leque de filmes finalistas à nomeação para Melhor FIlme Internacional. Ao contrário de "O Agente Secreto".

Lusa , SÁBADO 17 de dezembro de 2025 às 12:41
Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto', filme brasileiro que está entre os finalistas às nomeações aos Óscares
Wagner Moura protagoniza "O Agente Secreto", filme brasileiro que está entre os finalistas às nomeações aos Óscares D. R.

O filme Banzo, da realizadora portuguesa Margarida Cardoso, ficou de fora da lista de finalistas no processo de candidatura aos prémios norte-americanos de cinema Óscares de 2026, revelou esta terça-feira a Academia de Cinema dos Estados Unidos. Ao contrário do filme brasileiro O Agente Secreto, que integra a shortlist (pré-seleção) de nomeados.

A organização revelou as listas de filmes finalistas às nomeações para os Óscares em 12 categorias, entre as quais a de Melhor Filme Internacional, para a qual concorria a longa-metragem Banzo, de Margarida Cardoso, submetida pela Academia Portuguesa de Cinema.

Da lista divulgada, destaca-se a dupla presença do filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, candidato pelo Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e finalista também na categoria de Melhor Casting.

O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, foi premiado no Festival de Cinema de Cannes - Melhor Realização, Melhor Ator, prémio da crítica - está nomeado para os Globos de Ouro, nos Estados Unidos, e tem figurado nas listas dos melhores filmes de 2025 pela crítica especializada.

Ainda na categoria de Melhor Filme Internacional nota-se ainda para a ausência de Magalhães, do realizador filipino Lav Diaz, sobre o navegador português Fernão de Magalhães, com co-produção portuguesa, e para a presença de Foi só um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, candidato por França, e Sirat, de Oliver Laxe, candidato por Espanha.

Estão igualmente na lista de finalista os filmes Palestine 36, de Annemarie Jacir, pela Palestina, e The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre Gaza, candidato pela Tunísia.

Os nomeados da 98.ª edição dos Óscares serão conhecidos a 22 de janeiro e a cerimónia está marcada para 15 de março, em Los Angeles, Califórnia.

