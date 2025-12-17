Óscares: "Banzo" fora da corrida, "O Agente Secreto" na "shortlist"

O filme Banzo, da realizadora portuguesa Margarida Cardoso, ficou de fora da lista de finalistas no processo de candidatura aos prémios norte-americanos de cinema Óscares de 2026, revelou esta terça-feira a Academia de Cinema dos Estados Unidos. Ao contrário do filme brasileiro O Agente Secreto, que integra a shortlist (pré-seleção) de nomeados.
A organização revelou as listas de filmes finalistas às nomeações para os Óscares em 12 categorias, entre as quais a de Melhor Filme Internacional, para a qual concorria a longa-metragem Banzo, de Margarida Cardoso, submetida pela Academia Portuguesa de Cinema.
Da lista divulgada, destaca-se a dupla presença do filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, candidato pelo Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e finalista também na categoria de Melhor Casting.
O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, foi premiado no Festival de Cinema de Cannes - Melhor Realização, Melhor Ator, prémio da crítica - está nomeado para os Globos de Ouro, nos Estados Unidos, e tem figurado nas listas dos melhores filmes de 2025 pela crítica especializada.
Ainda na categoria de Melhor Filme Internacional nota-se ainda para a ausência de Magalhães, do realizador filipino Lav Diaz, sobre o navegador português Fernão de Magalhães, com co-produção portuguesa, e para a presença de Foi só um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, candidato por França, e Sirat, de Oliver Laxe, candidato por Espanha.
Estão igualmente na lista de finalista os filmes Palestine 36, de Annemarie Jacir, pela Palestina, e The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre Gaza, candidato pela Tunísia.
Os nomeados da 98.ª edição dos Óscares serão conhecidos a 22 de janeiro e a cerimónia está marcada para 15 de março, em Los Angeles, Califórnia.