O seu animal de estimação desapareceu? Então tenha cuidado com estes burlões! Câmara Municipal de Lisboa lança alerta de burla com animais desaparecidos

Os donos de animais desaparecidos em Lisboa têm sido alvo de um esquema em que alguém se faz passar por funcionário da Casa dos Animais.

17 de dezembro de 2025 às 09:03
Câmara Municipal de Lisboa alerta para burla com animais desaparecidos
Câmara Municipal de Lisboa alerta para burla com animais desaparecidos

A Câmara Municipal de Lisboa está a alertar tutores de cães e gatos para uma fraude dirigida a quem procura animais desaparecidos. Nas últimas semanas, vários donos que divulgaram o desaparecimento dos seus animais em redes sociais e plataformas online têm sido contactados por indivíduos que se fazem passar por profissionais da Casa dos Animais de Lisboa (CAL).

Tópicos Animais Fraude Câmara Municipal de Lisboa Lisboa
