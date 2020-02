O que está nas garrafas dos vinhos Discórdia, especialmente tintos, não é um sabor redondo a fruta, fresco e de baixo teor alcoólico. Pelo contrário: expressando o terroir da zona de Mértola, no Baixo Alentejo, onde a água é escassa, o clima extremo e o declive acentuado - o que potencia a concentração de açúcares na maturação, dá produções baixas (e a raridade, como se sabe, aumenta o preço) e aniquila a acidez - estes vinhos, vindos dos 10 hectares de vinha (das castas tintas Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah e das brancas Arinto, Verdelho e Antão Vaz) plantados há uma década na enorme Herdade do Vale d’Évora (de 550 hectares e também reduto de caça, em pleno Parque Natural do Vale do Guadiana), são estruturados e com taninos bem presentes, que lhes dão aspereza."O melhor é guardá-los, vão evoluir muito bem, o tempo amacia os taninos ", afirma o criador, o enólogo Filipe Sevinate Pinto, para quem "o mais importante é a autenticidade". Mais: "Ao bebê-lo, tem de se perceber de onde um vinho vem. Se a origem é costeira, deve ser mais fresco, se é interior, como no caso, tem de transmitir calor, austeridade."Aventura iniciada há 10 anos por duas famílias amigas - a do empresário de Sesimbra Paulo Alho e a do engenheiro civil Vítor Pereira, de Famalicão -, os vinhos Discórdia expressam, pois, este recanto alentejano numa encosta de Mértola, onde quase não chove, o calor é intenso, o solo é delgado (pouco fértil) e xistoso e portanto o subsolo pouca água retém - apesar da proximidade do rio.Isso nota-se no volume e na estrutura dos tintos - do Reserva 2017, um blend com 18 meses de estágio (a €17) ao monovarietal Syrah do mesmo ano (a €13,50), a pedir carnes fortes, como cabrito ou caça, e ideais para guardar - mas também no Branco Reserva 2017 (também a €17), onde predomina a casta Arinto, a pedir carnes brancas e peixes assados no forno.