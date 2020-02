Como manter um corpo a cheirar a banho de manhã à noite?, perguntava-se Gabrielle Chanel, que embirrava com o bouquet pouco agradável de restos de perfume e suor com que terminava os dias. Ela, que desde cedo conhecera os vários cambiantes de odor da existência humana - do cheiro a sabão da mãe, lavadeira, às pensões baratas onde a família vivia com o pai, vendedor de roupa interior, passando pelo orfanato de Aubazines onde entrou aos 12 anos, os cabarés de Moulins, onde dançava e cantava aos 18, ou o castelo onde a instalou o seu amante, Étienne Balsan, um aristocrata que cultivava o gosto por cavalos e a caça e a apresentou à nobreza europeia.Em 1920, com 37 anos, Gabrielle já era Mademoiselle Coco, uma figura lendária não apenas pela forma como traduziu o modernismo numa nova forma de vestir, feita de linhas retas evocando atmosferas desportivas e peças simples como calças largas e camisolas às riscas de inspiração marselhesa, mas também pela sua astúcia e coleção de amantes.