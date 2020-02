Crítica de Cinema: Bombshell - O Escândalo

Antes de Weinstein, havia Roger Ailes - líder da Fox News na Grande Guerra Cultural Americana que deu origem ao Presidente Trump, um predador sexual que, durante anos, assediou jornalistas e subordinadas. Bombshell pega em duas figuras reais (Megyn Kelly e Gretchen Carlson) e noutra fictícia (a Kayla de Margot Robbie) para demonstrar como os abusos se tornam parte do status quo e a denúncia, um ato de coragem. O filme de Jay Roach - que realiza com a leveza que já tinha demonstrado com a inenarrável Sarah Palin em A Campanha (2012) ou no absurdo da recontagem das Presidenciais de 2000 em Recount (2008) - é, na era do Movimento #MeToo, como uma versão atual de Das 9 às 5, a comédia clássica de 1980 onde Jane Fonda, Dolly Parton e Lily Tomlin se vingavam do patrão sexista.Theron está irreconhecível, justificando a nomeação para Óscar, mas Kidman é isolada durante longos períodos da narrativa. Charles Randolph, o argumentista, mantém o tom que usou em A Queda de Wall Street: as protagonistas olham para a câmara e reconhecem a presença do espectador, tornando-o testemunha de uma história já contada com mais profundidade na série The Loudest Voice.EUA • Drama • M/12 • 109minCom Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie