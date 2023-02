"Olá, Amanhã": uma série retrofuturista

Um bar, que outro sítio para começar um pitch de vendas? Olá, Amanhã diz depressa onde vai com Jack (Billy Crudup) a sentar-se ao lado de um homem que está a afogar mágoas, caneca atrás de caneca, servidas por um robô retrofuturista que paira no ar atrás do balcão, com uma linguagem aproximada da que se está habituado a ouvir das empregadas em bares norte-americanos: atenção, consolo e carinho em meia dúzia de palavras.