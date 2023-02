'Summer Job': que reality show é este da Netflix?

O princípio de Summer Job é simples. Pegar em 10 jovens adultos, homens e mulheres, orgulhosa e assumidamente preguiçosos, desligados do mundo laboral e metê-los a trabalhar sem que estejam à espera. Ganha o que for mais competente. Trata-se de um reality show italiano (o primeiro da Netflix), apresentado em oito episódios a rondar 45 minutos cada, realizados por Angelo Poli, e estreado em dezembro de 2022.



O programa começa com um engodo - os e as jovens são convencidos a viajar até à Riviera Maia, no México, para aquilo que pensam ser o reality show Summer Fever. Lá chegados, têm direito a uma mansão de luxo à beira-mar, um belo jantar e festa na piscina que se prolonga pela madrugada. Às sete da manhã, no entanto, tudo muda. Chega a apresentadora (a atriz e antiga instrutora de natação sincronizada, Matilde Gioli) e a palavra "Fever" transforma-se em "Job".







A apresentadora do reality show, Matilde Gioli D. R.

A carregar o vídeo ... O trailer oficial de 'Summer Job'



O cenário paradisíaco que os concorrentes de "Summer Job" contavam aproveitar melhor D. R.

Os dez ensonados, embriagados ou quase na ressaca, são divididos em duplas e terão que efetuar tarefas em restaurantes, hotéis, padarias, centros de estética ou retiros de vida selvagem nas proximidades de Playa del Carmen. No fim de cada semana de trabalho, os patrões decidem se os novos empregados merecem ou não receber o salário. Quem receber, segue em frente no concurso e pode sonhar com um prémio de 100 mil euros. Quem não for digno do ordenado fica nomeado para sair.Fácil de entender, certo? Exceto para os e as concorrentes que, de início, encaram cada tarefa como um castigo para as suas existências de privilegiados. De fazer a cama a varrer o chão, passando por limpar excrementos de animais, fazer pão ou servir às mesas, tudo é alvo de críticas. E quando chega a hora de apanhar o cabelo, vestir uniforme ou ter atenção ao comprimento das unhas das mãos, aí começa a choradeira, por vezes a fazer-nos questionar a veracidade do momento.A série de episódios tem um ritmo incrível de edição, o que permite manter o interesse na trama profissional e pessoal. E há muito com que nos entretermos, como a história de vida dos concorrentes, os namoros e atrações físicas, havendo inclusivamente um sair do armário perante as câmaras. Outro bom motivo para ver Summer Job é querer ficar a saber o porquê de estes elementos da geração Z, no caso com idades entre os 18 e os 23 anos, nunca terem tido que trabalhar nas suas vidas e como sobreviveram até agora.Para apimentar o enredo, há castigos monetários para atrasos e maus-comportamentos, mas há ainda outras formas de o prémio total baixar vertiginosamente da centena de milhares de euros - basta cair em tentação. A casa está desarrumada e suja? Paga-se a uma empresa. Noitada na cidade? Desconta-se do bolo coletivo. E por aí adiante.No fim, só dois concorrentes chegam à final, perante o olhar e a aprovação - ou não - dos patrões que os empregaram ao longo das semanas anteriores. Entre os dez participantes, os maiores destaques vão para o fashion victim Gian Marco, a italo-filipina Lavinia há dois anos em licença sabática, a italo-brasileira Melina focada no prémio final, Samuele, filho de um famoso jogador de voleibol e Sofia, sempre avessa a regras.