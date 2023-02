Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. A 17 e 18 de fevereiro vai ser apresentada, no Teatro Municipal do Porto – Rivoli, a peça Distante – Paisagens, Máquinas, Animais, dirigida e coreografada por Né Barros. O espetáculo é o terceiro da série Paisagens, Máquinas e Animais e vai ser interpretado pelos bailarinos Afonso Cunha, Beatriz Valentim, Bruno Senune e Vivien Ingrams. Em Distante vão ser convocadas técnicas e estéticas da esgrima, uma forma de combate que evoluiu para a dimensão de jogo.



Os bilhetes estão à venda por €9 e pode consultar toda a informação disponível no site.







Distante — Paisagens, Máquinas, Animais DR

2. O maat Café & Kitchen, em Lisboa, organizou uma programação especial para o próximo fim-de-semana. A 18 de fevereiro, além do jantar à la carte, há oferta da segunda bebida, baile de máscaras dedicado ao Carnaval de Veneza, e sets de DJ a animar o espaço, das 21h à 1h. Na segunda-feira, dia 20, o programa repete-se.







maat Kitchen DR

3. A Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos, vai receber, a 18 de Fevereiro, às 17h, a sessão de lançamento do livro O Pedro gosta do Afonso, de Mariana Jones. A obra é dedicada a um público mais jovem e aborda temas como o amor, a liberdade e a identidade individual.

No mesmo dia vai ser inaugurada uma exposição com várias ilustrações, que fazem parte do livro, da autoria do artista plástico Luís Melo.





4. A 20 de fevereiro, os restaurantes Popolo e Lat.A, em Lisboa, vão preparar duas festas para celebrar o Carnaval. No Popolo, todas as pessoas que aparecerem mascaradas vão receber uma cerveja de oferta. Depois do jantar, há animação com sets de DJ até às 2h.

O Lat.A vai preparar uma festa de Carnaval brasileiro, com a presença de um grupo de bailarinas, a animar o espaço até às 2h. O jantar vai ser recheado de pratos que celebram a gastronomia latino-americana.







Lat.A DR

5. De 16 até 26 de fevereiro, vai estar disponível no MAR Shopping Matosinhos uma iniciativa infantil gratuita, pensada para todos os pequenos fãs do super-herói O Batman.

Durante a experiência as crianças entram "numa câmara do tempo" e viajam para Gotham City, para ajudar o herói nas suas aventuras. No centro comercial vai existir ainda uma exposição com oito esculturas dos "homens-morcegos" mais famosos dos últimos anos.

Às sextas-feiras e sábados o espaço vai estar aberto das 11h à 13h e das 14h às 21h. De domingo a quinta-feira, as portas abrem às 14h e fecham às 21h.



The Batman D.R.