Outra Bizarra Salada: a batuta de Bruno Nogueira e Rita Cabaço no S. Luiz

Em "Outra Bizarra Salada", Bruno Nogueira é um músico estroina e Rita Cabaço uma maestrina que foi mãe. Falámos com a dupla e com a encenadora, Beatriz Batarda

A primeira versão da peça, Uma Bizarra Salada, estreou no São Luiz em 2011, e foi reposta no ano seguinte

Não é raro ouvir-se dizer que o verdadeiro humor é intemporal, mas foi pelo motivo diametralmente oposto que a encenadora Beatriz Batarda resolveu reavivar uma peça que estreara há 12 anos com base em textos de Karl Valentin (1882-1948), escritos no início do século XX pelo influente humorista alemão.