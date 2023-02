Quarta temporada de 'Succession' será a última da série

Em entrevista à The New Yorker, Jesse Armstrong, criador e produtor executivo da série da HBO, confirmou os rumores sobre o capítulo final do império Roy.

De estreia agendada para dia 26 de março, a quarta temporada de Succession, aclamada série da HBO sobre a família Roy, será também o último capítulo. O criador e produtor Jesse Armstrong revelou a informação esta semana numa entrevista à New Yorker, admitindo que se sentiu "em conflito" sobre o final. "Sinto-me triste e tenho aquela sensação de 'o circo deixou a cidade'".



Armstrong justificou depois a decisão, referindo que "há uma promessa no título de Succession [sucessão, em português]. Nunca pensei que isto pudesse durar para sempre. O fim esteve sempre presente na minha cabeça e desde a segunda temporada que tenho tentado pensar: é nesta, na próxima ou na seguinte?"





A carregar o vídeo ... 4.ª temporada de Succession

Segundo o criador e produtor, seria possível avançar para algumas temporadas curtas ou para mais duas temporadas, da mesma forma que Succession poderia ser prolongada e transformada em "algo bem diferente, ser uma série mais divertida e de estilo livre, com semanas boas e semanas más". No final, contudo, a opção caiu sobre algo "mais musculado e completo, mais forte".Nesta quarta temporada, a venda do conglomerado de media Waystar Royco - detido pelos Roy - está cada vez mais próxima. Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), o visionário da tecnologia, é o potencial comprador. A perspectiva da venda será o dínamo de angústia existencial e divisão familiar entre os Roy, que antecipam as consequências do negócio nas suas próprias vidas.Criada em 2018 por Jesse Armstrong, Succession venceu, até à data, um total de 13 prémios Emmy. Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun e J. Smith-Cameron são os principais nomes do elenco.