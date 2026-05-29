Oito planos para o fim de semana: Coala em Cascais, FNAC Live em Lisboa, vinho e petiscos na Ericeira

O fim de semana serve para aquecer os motores dos festivais de verão, em Lisboa e Cascais. Mas há muito mais para ver e fazer, na Ericeira, em Águeda, no Porto, em Braga e em Matosinhos.

Depois de atuar no Pavilhão Rosa Mota do Porto esta quarta-feira, 27 de maio, Caetano Veloso despede-se dos palcos nacionais este sábado, em Cascais

Depois de atuar no Pavilhão Rosa Mota do Porto esta quarta-feira, 27 de maio, Caetano Veloso despede-se dos palcos nacionais este sábado, em Cascais Alexandre Azevedo/Sábado

1. Este fim de semana, todos os caminhos - ou quase - vão dar ao Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. A versão portuguesa do festival Coala, criado originalmente em 2014 no Brasil, regressa a Cascais este sábado e este domingo, 30 e 31 de maio, para mais uma edição do evento que aposta forte em música lusófona, cruzando propostas de Portugal, do Brasil e dos PALOP.

Para esta terceira edição do festival que chegou a Portugal em 2023 estão confirmadas atuações, no sábado, de Caetano Veloso (cabeça de cartaz do primeiro dia, com concerto agendado para as 22h35), Zeca Veloso (filho de Caetano, em estreia em Portugal às 16h20), do produtor e DJ português Branko, que terá (às 17h45) o trio brasileiro Tuyo como convidado especial, do histórico angolano Bonga (19h10) e do rapper e cantor português Slow J (20h45), a que se somam DJ sets de artistas como Danifox e Fvbricia.

Já no domingo, atuam artistas como os brasileiros Zé Ibarra (16h05), Ana Frango Elétrico (17h40), Marina Sena (19h05), João Gomes (20h40) e Lulu Santos (22h30) e há DJ sets de artistas como Blaya (18h30) e Chima Isaaro (22h15). Os bilhetes custam, neste momento, entre €74 (diário) e €129 (passe geral).

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2. Mais acessível é o custo do FNAC Live, festival de música portuguesa, de entrada livre, promovido e patrocinado pela cadeia de lojas homónima que acontece anualmente em Lisboa. Este sábado, dia 30, decorre mais uma edição, nos Jardins da Torre de Belém, com concertos de artistas como Tozé Brito - com Margarida Campelo, Selma Uamusse, Tiago Bettencourt e Benjamim como convidados (16h30) -, Carolina Deslandes (18h), Valter Lobo (19h30) e Carminho (21h) e de grupos como o projeto musical-humorístico Deixem o Pimba em Paz (22h30) no palco principal.

No palco secundário, dedicado a novos talentos, atuam Mateus Verde (17h30), Bad Tomato (19h), Inês Sousa (20h30) e Must Be Blue (22h). No local existirão bares e bancas de street food, mas é também possível levar comida e bebida de casa e fazer um pic-nic com família e amigos. As temperaturas elevadas previstas para sábado (máximas de 29 graus) aconselham a hidratação e o uso de chapéu e protetor solar.

3. Também este sábado, entre as 15h e as 23h, o terraço do espaço ao ar livre Le Barraque, inserido no hotel You and The Sea, na Ericeira, recebe a quarta edição do Ericeira Vinho & Jazz, um festival que se propõe a “celebrar vinho português, música ao vivo e gastronomia num ambiente informal, junto ao mar”, como anuncia a organização, em nota oficial enviada à imprensa.

Com bilhetes a €30 (que garantem um copo e cinco provas de vinho), mas entrada livre a menores de 18 anos, o evento conta com vinhos de produtores nacionais e da região, como a Adega Mãe, Quinta do Gradil, Humus Wines, Quinta da Chocapalha, Quinta da Boa Esperança, Ode Winery e Terroir BioWines, entre outros. Haverá concertos de Diga Diga Doo’s, Stomping at Six, Mr. Blues Sessions e Alta Cena e estômago confortado com as propostas do KAU Barbecue, da Secret Oven Pizzas e das Taza Lebanese Sandwiches.

4. Em Águeda, decorre esta sexta-feira e este sábado, 29 e 30 de maio, a primeira edição do Águeda Blues Fest, um festival que se apresenta como uma “celebração da comunidade” e “um exemplo do talento local”, privilegiando “a autenticidade e a emoção” do género musical de origem norte-americana blues.

Durante dois dias, o Auditório do Centro de Artes de Águeda recebe concertos dos portugueses Peter Storm & The Blues Society (6.ª, 21h30), dos espanhóis Chino Swingslide Quartet (6.ª, 23h), dos norte-americanos Sugar Queen Blues (sáb., 21h30) e do novíssimo Águeda Gospel Choir (sáb., 23h), que se estreia nos palcos. Os bilhetes para o festival, diários, custam €16.

5. Entre esta sexta-feira, 29 e este domingo, 31 de junho, o Jardim do Campo das Hortas, em Braga, serve de cenário a mais uma edição do Hopen - Braga Beer Festival, um festival dedicado à cerveja artesanal que é apresentado pelos organizadores como “o maior evento nacional focado exclusivamente em marcas 100% artesanais e independentes do nosso País”.

Ao longo dos três dias - das 16h às 2h no primeiro, das 15h às 2h no segundo e das 15h às 24h no terceiro - marcam presença no festival 28 cervejeiras nacionais com fábrica própria e mais de 200 cervejas. Há concertos e DJ sets previstos, será assegurada a transmissão da final da Liga dos Campeões (sábado, às 17h) num ecrã LED colocado no recinto e há workshops de produção de cerveja. Estão previstos 40 mil visitantes. A entrada é livre, ficando o consumo condicionado à compra de um copo oficial do evento (de vidro e à venda por €4).

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6. A Praia do Aterro, em Matosinhos, recebe este domingo o DJ e produtor sul-africano Black Coffee, um dos mais afamados intervenientes da música eletrónica e da música de dança atual. A atuação está prevista para as 22h, durará até às 24h e é antecedida por DJ sets de Sollu (15h), Jamie (18h) e Samm (20h). Quando este texto era escrito, restavam já poucos bilhetes, a €55 (para quem entrar no recinto até às 18h) e a €75 (para quem quiser entrar mais tarde).

7. Em Braga, a blackbox do espaço de cultura e tecnologia gnration apresenta este sábado à noite, a partir das 21h30, o resultado de uma colaboração entre o baterista, músico e compositor Gabriel FerrandinI e a encenadora, intérprete e criadora de artes performativas e dança Vânia Doutel Vaz.

Este encontro artístico, criado em residência, deveu-se a uma parceria entre a sala bracarense e o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães (onde esta criação conjunta já foi apresentada), um “ciclo interdisciplinar” intitulado Zona Franca que propõe um “território livre onde a música autoral e a prática coreográfica” se cruzem “num diálogo contínuo e multiforme”. Os bilhetes custam €15.

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8. No Porto, os Jardins do Palácio de Cristal acolhem este sábado e este domingo, 30 e 31 de maio, mais uma edição da Festa da Criança, um evento - motivado pelo Dia Mundial da Criança, que se assinala a 1 de junho - que junta “dezenas de atividades para se fazer com a escola e em família”, com espetáculos, oficinas, atividades desportivas, um carrossel e uma rádio infantil na programação. A entrada é livre.