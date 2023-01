O traço singular do Mestre Isolino Vaz, para ver no Porto

No âmbito do centenário do nascimento do mestre Isolino Vaz (1922-1992), como é conhecido no meio artístico, a exposição Um Traço Inconfundível, que pode ser vista na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia e que tem entrada livre, convida a uma viagem pelas peças de arte mais icónicas do artista, que são reflexo de uma vida comunitária e académica ativa.