O tempo já pede cozido – onde comê-lo?

Agora que o Outono chegou e o Inverno se vai instalando, apetece voltar aos almoços de cozido à portuguesa. Sugerimos-lhe os seis melhores.

Esqueça as dietas por um dia e dê uma vista de olhos às sugestões do GPS de restaurantes para comer um belo cozido à portuguesa, em Lisboa e no Porto.



Lisboa:

Bastardo

No restaurante do Internacional Design Hotel, em Lisboa, a quarta-feira é dedicada a um dos pratos mais tradicionais da cozinha portuguesa. O nosso cozido (€12), como lhe chamam, chega à mesa num tacho com tudo aquilo a que tem direito.



Internacional Design Hotel, R. da Betesga, 3, Lisboa

213 240 993 || 7h-11h, 12h30-15h e 19h30-23h

€25 (Preço médio)



Espaço Açores

O cozido é servido empratado aos almoços de sexta-feira e domingo (€12,80 meia dose, €17,80 dose, por reserva). Antes disso, pelas 6h, os ingredientes são postos numa panela que é depois submersa num buraco, onde é feita a cozedura a 70 graus durante seis a sete horas - uma técnica que reproduz a forma como o cozido das Furnas, nos Açores, é feito.



Tv. da Boa Hora à Ajuda, Lisboa

213 640 881 || 12h-15h e 19h-22h30 (fecha 2.ª)

€20 (Preço médio)



Belcanto

Presente na carta do Belcanto desde 2014, esta recriação do cozido à portuguesa já é quase um clássico. Os sabores do cozido estão lá todos, mas no prato só vai encontrar os vegetais e o caldo (que esconde esses sabores). O prato faz parte dos menus de degustação Lisboa (€125) e Descobertas (€145).



Lg. S. Carlos, 10, Lisboa

213 420 607 || 12h30-15h e 19h-23h (fecha 2.ª e dom.)

€100 (Preço médio)



Pão à Mesa com Certeza

O cozido saloio (€16) é servido dentro de um pão, que leva todos os ingredientes típicos deste prato. Chegam também à mesa uma taça de arroz e outra com o molho do cozido. Na quarta-feira ao almoço é servido o cozido à portuguesa tradicional (€8 com sopa).



R. D. Pedro V, 44, Lisboa

966 122 675 e 213 460 988 || 12h-1h (6.ª e sáb. até 2h)

€25 (Preço médio)



Porto:

Casa Inês

O cozido de domingo da Casa Inês, servido na travessa, é um clássico no Norte. As doses enganam (no bom sentido): meia dose (€20) dá para duas pessoas e uma dose (€40) para quatro. A lista de carnes e enchidos é impressionante - inclui chouriço, costela, farinheira, moura, frango, nispo de novilho, orelheira fumada, ossos da suã, pernil e salpicão.



R. de Miraflor, 20, Porto

225 106 988 || 12h15 a 15h, 19h30 a 22h30

€7 (Preço médio)



Nova Era

O cozido à portuguesa (€13,50) sai da cozinha do Nova Era duas vezes por semana, à quarta-feira e ao domingo. As doses normalmente não esgotam, mas se for ao jantar convém reservar. Domingo é também dia de tripas (€12,50 meia dose; €22,50 dose).



R. Ferreira Cardoso, 56, Lisboa

225 360 708 || 12h-24h

€15 (Preço médio)