16 restaurantes para conhecer no Porto

Aos habituais epítetos de antiga, mui nobre, sempre leal e invicta, a cidade do Porto deve agora juntar um outro: rica em restaurantes novos









































LHAU LHAU MARIA

Abriu em... Dezembro de 2017

Onde fica? R. Dr. Ricardo Jorge, 67. 222 057 869

Quando servem? De 2.ª a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h

Preço médio? €25



Há 22 anos, o pai de Daniel Castelo Branco registou a marca Bacalhurger. A ideia? Fazer e vender hambúrgueres de bacalhau. Infelizmente, morreria no ano seguinte sem conseguir realizar a intenção. O filho, contudo, não esqueceu a ideia. "Este projecto esteve guardado à espera do momento certo", diz. E à terceira - Daniel também é responsável pelo Castelo Caffe e pelo restaurante Picota - foi de vez. O Bacalhurger, um hambúrguer de bacalhau com pá de porco, bacon e queijo, é um dos pratos que se servem no Lhau Lhau Maria, um espaço dedicado, quase em exclusivo ao fiel amigo - quase porque há dois pratos de carne e um vegetariano. "Onde estão as tão faladas 1001 formas de fazer bacalhau?", pergunta antes de dar a resposta. "Eu vejo sempre as mesmas nos restaurantes. Aqui queremos respeitar a história, a tradição, os sabores e inovar em tudo o resto", resume. Na carta, que o é literalmente, encontram-se exemplos dessa inovação: o ceviche, a cataplana, a massada ou até uma francesinha, com um molho aveludado de bacalhau, enchidos e ventresca de bacalhau fresco. "É uma surpresa, as pessoas têm gostado muito", garante Daniel, que pretende rodar as opções da ementa mensalmente. Porque o amigo pode ser fiel, mas também é versátil.







CARLOS ALBERTO

Abriu em... Novembro de 2017

Onde fica? Pç. de Carlos Alberto, 89. 222 016 618

Quando servem? De 2.ª a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h (6.ª e sábado até às 23h30)

Preço médio? €20 (menu de almoço a €7,50)



O nome não será estranho a muitos portuenses. Por várias razões: não só fica na emblemática praça homónima, homenagem ao exilado Rei da Sardenha, como é um remake de um restaurante com este nome, que existiu em tempos no mesmo local.

Expliquemos: durante anos a fio, António Vasconcelos geriu aqui um espaço dedicado à cozinha tradicional portuguesa, com clientela fiel. Durante a reabilitação da praça, em meados da década passada, teve de fechar portas e o edifício foi, entretanto, ocupado por outros projectos. No fim de 2017, porém, os filhos Patrícia e Anselmo fizeram renascer o Carlos Alberto, de cara totalmente lavada - tanto no piso térreo como na cave, onde há uma mesa corrida ideal para grupos até 25 pessoas.

Ao contrário do que acontece na grande maioria dos novos restaurantes da cidade, a cozinha aqui é tradicional portuguesa - o bacalhau com broa e salpicão é o ex-líbris da carta. "É uma receita da minha mãe", adianta Patrícia, que destaca, nas carnes, o bife com queijo da serra. Os clientes novos têm gostado e os antigos também, assegura. "Acima de tudo queremos transmitir a ideia de caseiro. Até sou eu que faço as sobremesas", diz. A tarte de limão merengada e o cheesecake de maçã assada provam que filha de peixe sabe mesmo cozinhar.









































O MURO

Abriu em... Julho de 2017

Onde fica? Muro dos Bacalhoeiros, 122. 969 290 306

Quando servem? De 2.ª a domingo, das 12h às 22h30 (aos fins-de-semana até às 23h)

Preço médio? €35



José Maria Cálem faz parte da quinta geração da família que fundou a empresa de vinho do Porto com o seu apelido. E apesar de as caves Cálem serem das marcas mais distintas da vista para Gaia que se tem a partir da Ribeira, os escritórios sempre foram na margem norte do Douro. Só que José Maria, que não tinha qualquer experiência na restauração - "apenas a de comer bem", brinca - decidiu transformar o piso térreo desse edifício num restaurante. Chamou-lhe O Muro, pela localização: fica no chamado Muro dos Bacalhoeiros, mesmo em frente ao Cais da Estiva. E chamou um nome de peso para fazer a consultoria da cozinha: nada mais nada menos que Joachim Koerper, chef do lisboeta Eleven. "O Joachim tinha projectos em Lisboa, no Rio, vai abrir uma coisa em Moçambique, mas não tinha nada no Porto", refere. Os pratos desenhados por Koerper (tal como as sobremesas de autoria da sua mulher, Cíntia) são o expoente máximo de uma ementa que inclui opções mais fáceis - pela zona turística onde se encontra. José Maria quer, inclusive, instalar uma grelha no exterior. E ter uma esplanada. Mas o processo de licenciamento não está fácil. A verdade é que lá dentro também não se está mal - sempre dá para apreciar a colecção de fotografias históricas sobre o Douro que o anfitrião foi buscar a diversos arquivos.















































ALMEJA

Abriu em... Novembro de 2017

Onde fica? R. de Fernandes Tomás, 819. 222 038 120

Quando servem? De 3.ª a sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h

Preço médio? O menu degustação custa €55. À carta, cerca de €40 por pessoa. Menu executivo ao almoço por €15



João Cura sempre cozinhou. Com a mãe, com a avó, para os amigos. Por isso, quando percebeu que o curso de Farmácia não o ia levar longe, virou-se para os tachos. Da Escola de Hotelaria de Coimbra, a sua cidade natal, partiu para Espanha, onde passou por restaurantes com estrela(s) Michelin, caso do Dos Cielos e do Cinc Sentits, ambos em Barcelona. Entretanto, perante a visível evolução desta área em Portugal, decidiu regressar com a mulher. "Ponderámos abrir um restaurante em Coimbra, mas acho que fechava ao fim de um ano. Em Lisboa as rendas estão muito elevadas. E o Porto está a crescer, com muita gente a fazer um trabalho interessante", diz, para justificar a escolha. Instalou-se numa antiga casa de cafés perto do Bolhão, um espaço com duas salas e um jardim-esplanada com muito potencial. "Temos umas surpresas preparadas para quando vier calor", vai avisando. Na sua cozinha, João privilegia os produtos sazonais, o peixe pescado à linha, os frescos biológicos - recebe semanalmente um cabaz da Quinta do Poial, por exemplo.

À base tradicional, acrescenta-lhe detalhes de autor, como o arroz de miúdos triturado e transformado em crocante que serve com a lebre, ou a fotogénica tosta de cabeça de xara com vinagre e maçã. O próximo passo será apostar cada vez mais forte nos vinhos naturais, outra das suas paixões. Com calma, porque como explica: "São vinhos muito diferentes daquilo a que os clientes estão habituados, temos de começar devagarinho."















TYPOGRAPHIA PROGRESSO

Abriu em... Agosto de 2017

Onde fica? R. do doutor Sousa Viterbo, 91. 220 997 846

Quando servem? De 3.ª a sábado, das 12h30 às 24h. Domingos das 12h30 às 16h

Preço médio? €25



Cristina Caiano andava à procura de um espaço para abrir um restaurante em parceria com o imparável Luís Américo (responsável pelas cozinhas de Cantina 32, Puro 4050 e Cruel). Certo dia, num edifício perto do Mercado Ferreira Borges, deparou-se com um degrau com a inscrição "Typographia Progresso". Lá dentro, reinava o caos. "Estava tudo destruído, o espaço estava completamente em bruto", conta. A tipografia em questão encerrara há duas décadas. As máquinas que sobravam desses tempos chamaram-lhe imediatamente à atenção: "Imaginei logo mantê-las." Foi o que fez. Hoje, ao entrar no Typographia Progresso, são precisamente essas máquinas que se destacam na sala, a par do enorme relógio de parede e do constante cheiro a pão quente. "Temos a nossa própria padaria, fazemos tudo aqui", confirma Cristina. Outra particularidade prende-se com os vinhos - cada garrafa é vendida a preço de garrafeira, acresce-lhes a taxa de rolha. A ementa foi definida com base num conceito triangular: Porto, Portugal, mundo. Ou seja, há interpretações de pratos portuenses, como a francesinha ou as tripas, outros nacionais, casos da cataplana ou do bacalhau à Brás, mas também recriações de receitas de diversos países, da carbonara ao creme salmorejo. "Inspira-se nas viagens do Luís Américo, mas sempre que possível com ingredientes nacionais", esclarece Cristina, que teve oportunidade, recentemente, de receber um grupo de convidados especiais, os antigos trabalhadores da tipografia. "Adoraram, mostraram-nos como é que tudo funcionava antigamente", conta.







































DIGBY

Abriu em... Setembro de 2017

Onde fica? Hotel Torel Avantgarde, R. da Restauração, 336. 222 449 615

Quando servem? Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. No restante horário funciona o serviço de bar

Preço médio? €50 ao jantar. Ao almoço há um menu executivo por €19,50



Kenelm Digby, aristocrata inglês do século XVII, era homem de vastos talentos. Para este caso interessa apenas um: o de criador de garrafas. A verde, translúcida, universalmente adoptada para o vinho, é de sua autoria. E é graças a ela que este Digby, o restaurante do hotel Torel Avantgarde, lhe rouba o nome e presta homenagem. O vinho tem, por isso, importância fundamental neste projecto gerido e executado pela Casa da Comida - a garrafeira junta mais de 200 referências, algumas delas da colecção privada de Rogério Alcântara, um dos responsáveis da empresa. Nem é preciso, contudo, beber para ficar ligeiramente embriagado: a vista para o Douro faz isso pelo cliente. Já a carta, desenhada pelo chef-executivo Miguel Carvalho e executada pelo local Pedro Garrido, segue os princípios-base da Casa da Comida: cozinha portuguesa reinventada, com forte aposta nos produtos nacionais. A célebre perdiz de escabeche, a começar, e o Lusitano (fios de ovos e gelado de café), a terminar, são opções recomendáveis.









































PANCA

Abriu em... Julho de 2017

Onde fica? R. Sá de Noronha, 61. 222 033 144

Quando servem? Todos os dias, das 12h à 1h

Preço médio? €25



Camilo Jaña está irrequieto. Anda de um lado para o outro a fazer e a desfazer pratos da nova carta do Panca, que entrará em vigor daí a dois dias. Irrequieto, sim, mas sorridente. Divertido, até. E não podia ser de outra forma. O Panca é o seu projecto pessoal - depois de mais de uma década a trabalhar nos restaurantes do grupo Cafeína, de Vasco Mourão, o chileno percebeu que já não se estava a divertir na cozinha. "Precisei de um escape, estava numa de mandar tudo ao ar. Decidi que queria abrir uma cevicheria", conta. A primeira vida do Panca aconteceu em parceria com o chef/sushiman brasileiro Ruy Leão num quiosque instalado no Parque da Cidade, entre Julho e Novembro de 2016. Tempo suficiente para Camilo perceber que o negócio tinha potencial. O ex-patrão e amigo Vasco Mourão juntou-se a ele neste spin-off mais colorido e permanente, que abriria portas exactamente um ano mais tarde, junto à Praça dos Leões. O Panca de hoje já não é apenas uma cevicheria. "É um restaurante latino-americano", esclarece Camilo, que continua a servir ceviches, sim, mas também carne uruguaia com chimichurri, tacos e outros clássicos peruanos, caso das papas rellenas ou da causa limeña com escabeche de peixe, "uma versão mais bonita da causa original", explica Camilo. Continua, porém, a ser o sítio onde se diverte e faz divertir. E só assim é que faz sentido.







































VACCARUM

Abriu em... Fevereiro de 2018

Onde fica? R. de Fernandes Tomás, 839. 221 127 181

Quando servem? Todos os dias, das 11h30 à 24h

Preço médio? €30



Pergunta para queijinho: que sotaque terá um madeirense que cresceu na Venezuela e vive há 30 anos no Porto? Disse queijinho? Perdão, é para bifinho. Afinal, o indivíduo em questão, Guido Arraiol, é responsável pela mais recente steakhouse da cidade: o Vaccarum. Depois de várias experiências na restauração, Guido e o filho Miguel decidiram, como diria Quinito, pôr a carne toda no assador. "Não há nenhum restaurante com este sistema de grelha no Porto", assegura Guido, enquanto mostra o dito - a grelha sobe ou desce em questão de segundos conforme queira o grelhador. É engenhoso, mas não é inédito: "Ninguém inventa nada, isto é uma ideia adaptada da Argentina e do Uruguai", conta Guido. E é também do Uruguai (e da Austrália) que vem a carne que servem no restaurante: trabalham sobretudo com Black Angus em vários cortes - da picanha ao tomahawk. O bacalhau, o polvo, e as tapas que servem ao balcão fora das horas de refeição completam a oferta. Quanto ao sotaque: é latino-portuense. Adivinhou?

























IKEDA

Abriu em... Agosto de 2017

Onde fica? R. do Campo Alegre, 416. 915 499 363

Quando servem? Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 20h às 23h (6.ª e sábado até às 24h)

Preço médio? €20 (menu de almoço a €7,50)



Christian Oliveira e Agnaldo Ferreira são amigos há mais de 20 anos. Conheceram-se em São Paulo, onde se formaram como sushimen, e acabaram ambos a trabalhar em Portugal, em cidades diferentes. Agnaldo em Lisboa, onde passou por Estado Líquido e Yakuza até abrir o seu Hikidashi e Christian no Porto, primeiro no Terra e depois no Gull. A amizade transformou-se em sociedade no último Verão: "Quisemos fazer um restaurante japonês o mais tradicional possível", explica Christian, que é quem assegura a operação no dia-a-dia. E assim foi: o piso de baixo está mais próximo de uma izakaya, as tabernas com um balcão corrido, e o de cima está mais próximo de um restaurante clássico, decorado com centenas de origâmis feitos à mão. Há ainda uma esplanada e uma sala privada - ao todo cabem no restaurante mais de 100 pessoas. A localização também foi uma escolha pensada, fica no Campo Alegre, perto de clássicos como o Galiza ou o Capa Negra, mas longe do rebuliço do centro. "É uma entrada na cidade, tem bons acessos, quisemos fugir à Foz e à Baixa, até porque o nosso target também são clientes que não lhes apetece ir para a confusão", justifica Tiago Branco, o gerente.

Apesar de o sushi, o sashimi e os derivados terem natural lugar de destaque na carta, ela estende-se aos pratos quentes, com destaque para o ramen, a picanha wagyu ou o bacalhau negro. Muitos dos clientes já nem escolhem, garante Tiago Branco. "Uns deixam na mão do chef e outros dizem: 'Traga-me o que for melhor.'" Haja confiança.





































MISTU

Abriu em... Novembro de 2017

Onde fica? R. do Comércio do Porto, 161. 926 682 620

Quando servem? De 3.ª a sábado das 12h30 às 15h e das 20h às 23h (6.ª e sábado até às 24h); 2.ª das 20h às 23h

Preço médio? €30 (menu executivo ao almoço a €15)



Quando a antiga fundição de Francelos, nas traseiras do Palácio da Bolsa, deixou de o ser, o seu hoje amplo e luminoso espaço, com dois pisos e um enorme janelão para a rua, ficou entregue à vontade de uns quantos empresários da noite. Sempre sem grande sucesso. Chegou a ser, inclusive, um bar de alterne, até um investidor pegar no prédio e convidar Ricardo Graça Moura a desenvolver um conceito de um restaurante. Ricardo, que já tinha experiência nestas andanças - é responsável pelo Flow, na Rua da Conceição - saiu-se com o Mistu. "Como o nome indica é um misto de culturas gastronómicas, de diversas correntes", explica. O Peru tem óbvio destaque: não a ave mas o país. Há dois ceviches e uma causa entre os pratos frios. Pode, ainda assim, haver outros destinos em mente, do cupim brasileiro ao bife maturado de corte nova-iorquino (NY strip steak), da ganache de foie gras afrancesada aos camarões crocantes em caril tailandês. Podia ser o catálogo de uma agência de viagens. Importante é ir disposto a partilhar, é essa a essência do Mistu: "Somos um sharing concept restaurant", define o responsável. Yes, sir.









































IL PIZZAIOLO

Abriu em... Dezembro de 2017

Onde fica? R. de Cândido dos Reis, 24. 222 055 071

Quando servem? Todos os dias, das 12h às 24h (entre as 15h e as 19h está em vigor uma ementa reduzida)

Preço médio? €20 (ao almoço há um menu executivo por €8,95)



Foi um presente de Natal ligeiramente antecipado para quem gosta de pizzas napolitanas e sentia falta delas na Baixa do Porto. Se é certo que já havia bons exemplares no Bessa (Il Fornaio) e em Matosinhos (Antonio Mezzero), faltava um no centro da movida portuense. Já não falta: o Il Pizzaiolo abriu no espaço do antigo Clube 3C pela mão de Miguel Camões, responsável por três bares na mesma rua, a Cândido dos Reis: Bierhaus, Vermuteria da Baixa e The Gin House. O respectivo forno, com assinatura Stefano Ferrara, fez a viagem entre Nápoles e o Porto para cozer as pizzas a mais de 330 graus. Demoram entre dois e três minutos, dependendo do trânsito. Sara Cardoso, a responsável pela comunicação do restaurante, conta que a bestseller tem sido, precisamente, a que rouba o nome à casa, Il Pizzaiolo: leva burrata, speck e malagueta fresca. Atenção, nem tudo são pizzas - a carta inclui ainda risotos, massas e saladas, desenvolvidos e executados por uma dupla de chefs italianos.







































MITO

Abriu em... Julho de 2017

Onde fica? R. José Falcão, 183. 917 509 955

Quando servem? De 2.ª a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h (6.ª e sábado até à 1h)

Preço médio? €30 ao jantar, menus de almoço entre €10 e €15



Pedro Braga, 35 anos acabadinhos de completar, começou a sua carreira na restauração bem longe destas andanças, a grelhar peixe num restaurante em Sines, o Arte e Sal. Mais tarde, em Londres, estudou cozinha e pastelaria na Le Cordon Bleu e absorveu toda a influência de viver com dois colegas indonésios de origem chinesa e de ter um grupo de amigos que incluía malaios, gregos e indianos. "O toque asiático da minha cozinha vem desses tempos", explica. De volta ao Porto, trabalhou com Pedro Lemos, abriu o Clérigos, o Reitoria e, mais recentemente, o Tenra. Sem esquecer a ideia de, um dia, abrir o seu próprio restaurante: "Chega a uma altura em que devemos perder esse medo." Esteve três meses à procura de um espaço até encontrar aquele que foi o primeiro armazém dos chocolates Regina no Porto que, algum tempo antes, acolhera um outro restaurante, o Achas na Fogueira. Não mexeu muito na sala - "quis manter o ar de armazém", justifica - preocupou-se, sobretudo, em tentar fazer do restaurante "um espaço de convívio".



A carta, que mudou há duas semanas, reúne elementos das suas experiências e gostos pessoais. Tão depressa se encontra um bao de caranguejo de casca mole, como uma bola-de-berlim com recheio de enchidos. Serve asas de frango tandoori mas também um arroz de tamboril caldoso, com nacos generosos do bicho. Tem rabanadas (de chá verde) mas também um sticky toffee pudding que lhe amainou muitas ressacas em Londres. É uma cozinha de execução séria e feitio divertido. Como o próprio Pedro.





































O BURRITO

Abriu em... Novembro de 2017

Onde fica? R. Mártires da Liberdade, 90. 222 032 167

Quando servem? 3.ª e 4.ª das 12h30 às 18h. De 5.ª a sábado das 12h30 às 22h30

Preço médio? €8



Annie Kleinhesselink. Quantos burritos se conseguem comer enquanto se tenta pronunciar correctamente o apelido (holandês) da responsável pel'O Burrito, uma americana radicada no Porto há 11 anos? Meia dúzia, no mínimo. Não foi essa, porém, a motivação desta stora de inglês com queda para a cozinha. "Eu sou vegan e sentia falta de sítios para comer", conta. A necessidade aguçou-lhe o engenho de tal forma que decidiu transformar um antigo snack-bar num espaço especializado em burritos vegan. "Fazemos tudo aqui, até as tortilhas. E com o rolo da massa, para fazer músculo", diz bem-disposta, apontando para os bíceps. Os burritos de Annie podem ser frios ou quentes, mais asiáticos, latinos ou nacionais. Uma coisa é certa: os recheios são sempre substanciais - por exemplo o Pablo, de inspiração mexicana, traz queijo de caju, chili de feijão preto, pimento vermelho, picado vegan, abacate e salsa mexicana picante. Não é tudo, Annie também faz quesadilhas, tábuas com chips e molhos e até, quando tem tempo, nachos caseiros. Sempre com um sorriso nos lábios.







































SENHOR ZÉ

Abriu em... Novembro de 2017

Onde fica? R. do Campinho, 13-15. 919 927 431

Quando servem? De 3.ª a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingos das 12h às 15h

Preço médio? €12,50



Depois de quase 40 anos à frente de um dos restaurantes tradicionais mais emblemáticos do Porto, o Casa Nanda, José Canelas achou que tinha chegado a hora de se reformar. Passou a sua quota a Fernanda, a sócia de sempre, e foi para casa desfrutar do tempo livre. As coisas, no entanto, não correram como esperava. "Ao fim de mês e meio comecei a ficar farto de não fazer nada", conta agora, sentado à mesa do restaurante que abriu entretanto, o Senhor Zé. Natural de Arouca, José começou cedo neste ofício, tinha 15 anos. "Fui trabalhar para um restaurante aqui perto, o Montenegro, que toda a gente conhecia como a Mamuda." A mulher, Maria da Soledad, era sobrinha da dona, a cujo peito generoso se devia a alcunha da casa. Em 1980, o casal - com Fernanda, que trabalhava com eles - decidiu aventurar-se por conta própria no Casa Nanda, onde se tornaram famosos os filetes de pescada com arroz malandro, a cabeça de pescada à Rosa do Adro e os bolinhos de bacalhau com arroz do mesmo. "Trouxemos essas receitas aqui para o Senhor Zé", garante o anfitrião enquanto folheia o menu. Os sábados continuam a ser dias de tripas à moda do Porto e os domingos de cozido, cabrito ou vitela assada. A mulher, Soledad, orienta a cozinha para que tudo saia com o sabor de sempre. Ou seja, a essência está toda lá. Tal como o senhor Zé.















MUU



Abriu em... Outubro de 2017

Onde fica? R. do Almada, 149. 914 784 032

Quando servem? De 4.ª a 2.ª, das 19h às 24h

Preço médio? €45



"Encaramos cada mesa como se fosse uma final da Champions." É desta forma que Telmo Melo ilustra a atenção com que no MUU recebem todos os clientes. "As pessoas são o mais importante", assegura. Isso não implica necessariamente um atendimento formal, algo que percebeu depois de trabalhar em dois dos cafés mais clássicos da cidade, Majestic e Guarany.

Esta vistosa steakhouse não é a sua primeira aventura na restauração. Nem a dos sócios Sofia Seabra e Miguel Rizzo. Os três estão ligados ao Tascö, uma bem-sucedida taberna contemporânea onde quem cozinha é a mãe de Telmo. O MUU joga noutro campeonato. "Gostamos muito de comer carne, éramos clientes de algumas steakhouses e surgiu-nos este desafio", conta Sofia. Servem sete cortes diferentes, três deles de carne maturada, cozinhados num forno-brasa "tipo Josper mas português", como descreve Telmo. O cuidado com o detalhe vai ao tipo de carvão que usam, de casca de coco. E tudo é carne? Nem tudo: há um prato de bacalhau e um vegan, à base de batata-doce, além de várias entradas sem vestígios animais. "A nossa filosofia é: se não é carne tem que ter um factor wow", resume Telmo. Essa filosofia tem dado bom resultado: os 30 lugares da casa estão quase sempre preenchidos, convém reservar com antecedência. Muitos clientes pedem-lhes que passem a abrir também ao almoço. "Mas não queremos. Preferimos dar qualidade de vida a quem trabalha connosco", justificam. E há lá melhor razão.















MUNDO

Abriu em... Julho de 2017

Onde fica? R. da Picaria, 58. 912 090 029

Quando servem? Todos os dias das 18h às 24h (aos fins-de-semana até à 1h)

Preço médio? €20



A Baixa do Porto tinha bares. A Baixa do Porto tinha restaurantes. Para José Ribeiro, gerente do Mundo, contudo, faltavam os combinados, os dois em um, aqueles espaços capazes de jogar nas duas posições com igual eficácia. O Mundo nasce dessa necessidade, pela mão dos mesmos responsáveis pelo LSD e pela Casa de Pasto da Palmeira, restaurantes com pergaminhos na cidade. No Mundo, a cozinha é, obviamente, do mundo. A carta desenhada por João Pupo Lameiras reúne entradas frias, quentes, pratos principais e sobremesas que tocam em todos os pontos do globo: dumplings, empanadas, noodles, caris, churros, picanha e mais, muito mais. O bar segue os mesmos princípios - os cocktails de assinatura são reinvenções de clássicos com toques asiáticos, latinos ou de outras partes do mundo. Faz sentido.