Novos restaurantes em Lisboa com sabor italiano

M'ARRECREO

Tv. dos Inglesinhos, 36 (Bairro Alto), Lisboa. 916 288 884. De terça a domingo, 19h30-24h (take-away aberto até às 2h) Preço médio: €20



Há 18 anos, Pedro Azevedo foi estudar para Florença ao abrigo do programa Erasmus. E foi o período que viveu na capital da Toscana, berço do Renascimento, que fez o jovem de Oliveira de Azeméis adquirir o gosto pela comida italiana. Invulgar não por ser estranho - quem não gosta de comida italiana? -, mas antes pela ideia que isso lhe deu logo: um dia vir a abrir uma pizzaria.



"Depois de estudar trabalhei como operador turístico, mas não era a minha paixão. Por isso fui especializar-me em restauração", conta. Foi gerente do Jardim dos Sentidos, um dos melhores vegetarianos de Lisboa, mas em Dezembro voltou para Itália. Foi em Nápoles, na Associazione Verace Pizza Napolitana, que tirou um curso de pizzaiolo com o mestre Gennaro Langella. Trouxe-o, e a dois colegas, para abrir a sua pizzaria. M'Arrecreo, a expressão de baptismo, também a aprendeu em Nápoles: "É uma expressão do dialecto local, indica felicidade, usa-se quando há algo que nos transforma o dia para melhor."



O espaço é o do antigo Found You, no Bairro Alto, e está dividido em dois: uma sala de refeições e outra onde está o forno Marana e a zona de preparação das pizzas, com acesso directo pela rua. A ideia é que entre a meia-noite e as 2h da manhã os clientes possam, ali, apanhar uma versão diferente das pizzas da casa, uma ideia importada, também ela, de Nápoles. "São pizzas mais pequenas dobradas em quatro, pizza a portafoglio [porta-moedas], é um tipo de street food que os napolitanos comem muito", explica Pedro.

Em cozinha que ganha não se mexe e Rosario não mexeu. Vai continuar a mostrar "o melhor da gastronomia italiana, tanto do Norte como do Sul", descreve. Uma cozinha que soube ir adaptando ao gosto dos portugueses: "Nos anos 90, quando comecei, as pessoas não estavam tão dispostas a experimentar como estão hoje."Assim, não se estranhe se a farinheira servir de recheio a uns ravióli ou a lasanha vier com pernil de pata negra desfiado. Os clássicos que fizeram história em Paço de Arcos, como o risoto de caranguejo ou os ravióli de ricota e espinafres, também fizeram a Marginal em direcção a Lisboa. Até porque muitos clientes já o são de longa data. Resta conquistar os outros.R. Doutor António Cândido, 14 (São Sebastião), Lisboa. 915 219 621. De terça a domingo, 12h-15h e 19h30-23h (domingo até às 22h) Preço médio: €20"Nem do Norte, nem do Sul. É comida italiana de norte a sul." É assim que Bruno Carvalho, chef do Sangiovese, define aquilo que se serve no novo restaurante das Avenidas Novas que tanto para ele como para os pais, João e Mafalda, significa um regresso a casa - nos últimos anos os projectos da família têm passado por Angola, onde gerem o restaurante Fazendeiro e uma série de lojas. Antes, Bruno andou por Paris, Nova Iorque (passou pelo Les Halles, a cozinha que inspirou Kitchen Confidential de Anthony Bourdain) e pelo Lupa, do famoso (e polémico) Mario Batali, em Hong Kong.João e Mafalda procuraram fugir das zonas turísticas e "ir para um bairro residencial, para que este fosse um restaurante de família, de vizinhança". Daí terem aberto o Sangiovese numa rua tranquila, perto da Gulbenkian, no espaço de um antigo stande de peças de automóvel."Fizemos tudo de raiz", conta o proprietário. O resultado não desmerece: há uma sala com mesas mais pequenas e um balcão e, na continuação, uma zona com mesas maiores, inclusive uma para grupos.Na cozinha manda Bruno, que faz por impor princípios que garantem qualidade: o pão é fermentado por massa-mãe, a farinha vem de Torres Vedras, de um moinho de vento, e o processo de fabrico das pizzas respeita a tradição napolitana, com direito a tempo de fermentação prolongado. A ementa inclui bestsellers no Fazendeiro: casos do tagliolini di grancho - massa fresca com sapateira desfiada -, dos ravióli de ricota e espinafre e dos ravióli de bacalhau. Todas as massas são preparadas diariamente no restaurante.Nota final para as bebidas: há cocktails de assinatura, cerveja artesanal da Dois Corvos e uma selecção de vinhos interessante, a cargo de João, que trabalha há anos na área e tem ligações familiares à quinta do Casal Figueira. Aliás, o nome do restaurante está ligado ao tema: sangiovese é uma das castas mais famosas de Itália.