Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O ArtBeer Fest, o mais emblemático festival de cerveja artesanal do país, está de regresso a Caminha. O regresso ao modelo presencial é feito com algumas contenções, para evitar o aglomerado de pessoas no recinto, ainda que a organização garanta a mesma experiência aos visitantes. Assim, entre os dias 12 e 15 de agosto haverá seis sessões de horários, com lotação máxima de 400 pessoas, que requerem uma pré-inscrição no site www.artbeerfest.pt. Cada entrada custa €15 e inclui a oferta do copo oficial de degustação e €12 em fichas de consumo. No evento estão presentes 22 cervejeiros com 160 cervejas para degustação. Há ainda quatro pontos de alimentação com ofertas de comida de rua. Para entrar no festival é necessário apresentar o certificado de vacinação ou testes PCR (até 72h antes), antigénio (até 48h antes) ou auto-teste realizado nas 24h anteriores e confirmado por técnico especializado.