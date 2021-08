No reinado dos homens

O CRIME falado em espanhol já não é novidade para a Netflix: fomos atraídos, em primeiro lugar, por Narcos, e o seu sucesso trouxe ao catálogo da distribuidora títulos como La Casa de Papel, El Chapo e a sequela, Narcos: México. Chega, agora, a vez de a Argentina entrar no círculo do mal com o que de melhor tem a oferecer: El Reino chega à plataforma na sexta-feira, 13 de agosto, com a proposta ambiciosa de unir os mundos da política, da religião e da justiça numa megaprodução sobre o efeito corruptor do poder, o chamamento do divino e os limites a que essas buscas nos podem levar.