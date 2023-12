Lee Child: "Adorava que o Reacher viesse à minha porta"

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Do Fundo do Abismo foi editado em 1997 e deu início à saga de Jack Reacher. Desde então, o britânico Lee Child, que tem agora 69 anos, escreveu inúmeras histórias sobre este militar invulgar, que tanto fascina amantes do género thriller como fãs de narrativas de ação e espionagem. Em 2012, Tom Cruise encarnou a personagem no cinema. Em 2022, Reacher aterrou no streaming, graças a uma série da Prime Video. A segunda temporada estreia a 15 de dezembro e terá oito novos episódios. Estivemos à conversa com o autor e responsável pela saga, que tem um papel central também nesta adaptação televisiva: é um dos produtores executivos da série.