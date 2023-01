O feminismo e a resistência podem ser dançados: Keersmaeker mostra-o em Lisboa e no Porto

As mais lidas GPS

Esta sexta-feira e este sábado, o Rivoli (Porto) acolhe apresentações do novo espectáculo da coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker. "Mystery Sonatas/For Rosa" será depois apresentado em Lisboa, na Gulbenkian.

A 20 e 21 de janeiro, no Rivoli, no Porto (21h30), e a 25 e 26 do mesmo mês, na Gulbenkian, em Lisboa (21h), Anne Teresa de Keersmaeker estreia em Portugal a sua mais recente criação Mystery Sonatas/For Rosa (2022).