"Babylon", um filme ao ritmo de Damien Chazelle

No fim do ano, após a estreia de Babylon, do fracasso de bilheteira no primeiro fim de semana (ficou muito aquém do esperado), das críticas negativas e do argumento de muitas cabeças pensantes de que o filme é demasiado longo (189 minutos), começou a correr a notícia, entre a piada e um reforço do talento de Damien Chazelle, de que o realizador tinha feito uma versão de apenas duas horas do filme, gravada no seu telemóvel, nas traseiras da sua casa e apenas com dois atores, a mulher Olivia Hamilton, e Diego Calva, que entra no filme e interpreta Manny Torres, um assistente de realização com muitas ambições.