Amor à primeira patada? Este novo reality show quer ensinar a escolher o cão certo para a pessoa certa

Entre encontros emocionantes e escolhas difíceis, 'O Cão Ideal' coloca a adoção responsável no centro das atenções.

18 de fevereiro de 2026 às 07:58
Escolher um cão pode parecer simples, mas quem já passou pelo processo sabe que encontrar o companheiro certo exige mais do que afinidade imediata. É precisamente essa jornada que o canal Casa e Cozinha pretende mostrar em 'O Cão Ideal', um novo reality show que acompanha famílias em busca do amigo de quatro patas perfeito.

