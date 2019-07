Crítica de Livros: A capital

Menasse coreografa bem as personagens que decidem a vida dos europeus. Bem vista as coisas, são todos iguais: alemães, gregos, franceses ou húngaros. Os episódios pícaros matizam a narrativa, e têm eficácia instrumental, mas prevalece o juízo reticente. Sirva de exemplo a síntese da adesão austríaca: "A Áustria aderira à UE e durante bastante tempo os representantes dos interesses nacionais não entenderam que lhes fora montada uma armadilha." Nada que não tivesse dito num livro de 2012 sobre "a fúria" dos europeus.



Doravante, ninguém poderá dizer que a União Europeia não inspirou o guião de uma ópera bufa que nem sequer deixa de fora o consabido conflito Norte/Sul, ilustrado pelas divergências entre o presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu, homens de nacionalidades diferentes e culturas antagónicas.



4 Estrelas

Roberto Menasse

Editora Dom Quixote

411 págs.

€19,90



O austríaco Robert Menasse (n. 1954), nascido no seio de uma família judaica, autor de uma obra muito extensa, na ficção e no ensaio, fez agora a sua estreia na edição portuguesa, com A Capital, romance bem esgalhado sobre o modus operandi da Comissão Europeia, vencedor do Prémio Livro Alemão em 2017.Para o escrever, Menasse instalou-se em Bruxelas, onde passou seis anos a "espremer" altos funcionários da UE - os énarques e os outros -, a consultar arquivos e a ler documentação de índole diversa, em especial os tratados de Maastricht, Schengen e Lisboa. Também estudou os mecanismos de funcionamento da Comissão, enquanto investigava as rotinas e a vida pessoal dos funcionários do edifício Berlaymont, sobretudo os da direção-geral de Educação e Cultura, um departamento sem dinheiro ou qualquer espécie de influência. A partir daí, ficcionou o Big Jubilee Project que teria por objeto colocar as memórias de Auschwitz no centro das comemorações do 50º aniversário do Tratado de Roma. Misturar o Holocausto com a burocracia transnacional europeia ("as nações, as identidades nacionais, tudo isso passou ali a ser uma noção sem efeito") parece-me uma metáfora excessiva, mas temos de a levar à conta de sarcasmo. O mesmo se diga do modo como evoca Musil e O Homem Sem Qualidades.