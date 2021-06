Ai Weiwei: O homem de quem se fala

A exposição Rapture está patente na Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa, até ao final de novembro. Ai Weiwei foi eleito o artista mais popular do mundo em 2020, mas também é reconhecido pelas suas posições políticas, em especial no que respeita a direitos humanos. Filho de um poeta perseguido, este chinês de 53 anos viu um asteroide ser batizado com o seu nome.



Nasceu a 13, 18 ou 28 de maio de 1957 - não há certezas quanto à data correta. Em Pequim, capital da China, isso está confirmado. Hoje é um dos nomes mais consagrados da cultura, seja pelas esculturas e instalações, projetos arquitetónicos, fotografia ou vídeo, mas foi longo o caminho. Pouco tempo depois de nascer, o pai Ai Qing foi acusado de ser de Direita na China comunista. A família foi enviada para alguns dos locais mais remotos do país, como a província de Heilongjiang ou a região de Xinjiang. Só no final da Revolução Cultural (1966-1976) - e após a morte do ideólogo Mao Tsé Tung - a família foi autorizada a voltar à capital.