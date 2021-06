Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

As mais lidas GPS

O fim de semana é marcado pelo Santo António, mas as propostas não se ficam apenas pelos arraiais populares possíveis. Saiba o que pode fazer e ver este sábado e domingo, no Porto e em Lisboa.

1. Não é por os arraiais estarem interditos que deverá deixar de celebrar o mês dos Santos Populares. Como? Através dos pacotes promocionais da Uber Eats e da Glovo. Ou seja, poderá ter as sardinhas, a broa, o caldo verde e até o manjerico e os balões tradicionais de papel no conforto de sua casa e já a partir deste fim de semana, com o Santo António a dar o mote das festas de junho.