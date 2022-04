João Jesus e Diogo Mesquita levam O Beijo da Mulher Aranha ao Trindade

Peça de Manuel Puig, que foi um êxito no cinema em 1986, valendo um Óscar a William Hurt, estreia no dia 14. A 13, há ensaio solidário.

É uma das peças de eleição de Diogo Infante, o atual diretor artístico do Trindade: interpretou-a em 1994, no D. Maria II, numa encenação da Natalia Luíza e contracenando com o já falecido Nuno Melo. Agora, recebe uma nova versão no teatro lisboeta, com João Jesus e Diogo Mesquita a contracenar, sob direção de Hélder Gamboa.