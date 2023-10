Nunca mais é sábado: de uma 'Oktoberfesta' a funaná, temos 11 ideias para o seu fim de semana

1. Um Oktoberfest à portuguesa ou, adaptando o nome do famoso evento germânico dedicado à cerveja para bom português, uma Oktoberfesta. Este sábado, 21 de outubro, a freguesia de Marvila, em Lisboa, onde estão localizadas fábricas e taprooms de algumas das mais importantes cervejeiras artesanais portuguesas (a ponto da freguesia ter ficado conhecida como Lisbon Beer District), comemora a técnica de fermentação de cevada e lúpulo em grande estilo.



Das 13h até à madrugada (3h), não faltarão cervejas para provar, iguarias para comer e música para ouvir em Marvila, nos espaços da Musa, Dois Corvos, Oitava Colina e Fermentage, localizados a distância próxima (possível de percorrer a pé) entre si. Há cervejeiras convidadas para a festa, como a Aguarela, a Basqueland e a Moersleutel. E as opções gastronómicas são variadas: por exemplo, Kau Barbecue Texano na Oitava Colina, sandes de pernil, sandes de Schnitzel de frango ou cogumelos e currywurst e salada de batata na Musa de Marvila, goulash na Fermentage e pop mexilhões, veggie wings, sande de lula e chicken wings na Dois Corvos.







Lisboa recebe este fim de semana um evento dedicado à música, à gastronomia e à produção cervejeira Pedro Catarino



Rita Blanco é uma das atrizes que integra o elenco da nova peça de Pedro Penim Filipe Ferreira / D. R.

Francisco Rebelo (baixista), João Gomes (teclista), Edu Mundo (baterista) e Danilo Lopes e David Pessoa (vozes e guitarras).



É em concerto que o grupo, que em 2021 editou o disco Fladu Fla, se agiganta: a revisão que o grupo faz do funaná garante uma festa dançada e suada na pista, graças a um ritmo imparável.



A banda Fogo Fogo atua esta sexta-feira em Lisboa D. R.



Tânia Alves interpreta a peça "Um Nó Apertado", que se estreia em Ponte de Lima esta sexta-feira antes de rumar a Lisboa Inês Matos

Já a música será garantida por uma grande variedade de artistas e bandas nacionais. A Musa de Marvila recebe por exemplo um concerto dos Hetta (18h30) e um DJ Set de Filipe Karlsson (19h30), a Oitava Colina um DJ Set de Quim Albergaria (17h), a Dois Corvos concertos de Femme Falafel (17h) e Quelle Dead Gazelle (20h) e um DJ Set de Benjamim (23h30) e a Fermentage um concerto de Melquíades (20h), entre outras atuações. Para conhecer toda a programação musical, gastronómica e cervejeira, pode consultar a página de Instagram do Lisbon Beer District 2. Da comida, bebida e música para o teatro: esta sexta-feira e este sábado, 20 e 21 de outubro (21h, €8), estreia-se nos palcos a adaptação de A Farsa de Inês Pereira por Pedro Penim, encenador, ator e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II. Mais recente trabalho de Penim, a peça será apresentada pela primeira vez no Teatro Garcia de Resende, em Évora.Capítulo de encerramento de uma trilogia dedicada à família e à mutação da vida familiar ao longo do tempo - depois de Pais & Filhos (2021) e Casa Portuguesa (2022) -, a adaptação "deita o seu olhar cáustico sobre alguns alicerces da sociedade contemporânea, nomeadamente o trabalho, a sexualidade e a célula familiar", lê-se na descrição oficial do espetáculo. Com um elenco que inclui Rita Blanco, Hugo van der Ding, David Costa e Ana Tang, esta revisão contemporânea de Gil Vicente seguirá depois pelo menos para Portalegre (4 de novembro), Setúbal (11 de novembro) e Amarante, Famalicão e Gouveia (datas por anunciar).3. Não é possível perceber o que é a música dos Fogo Fogo, que tipo de reações provoca, sem ver ao vivo o quinteto formado porEsta sexta-feira, a banda volta aos palcos para um concerto no B.Leza (23h30, €12). Como sempre, imperdível.4. Voltando ao teatro, desta feita em Ponte de Lima: esta sexta-feira, 20, o Teatro Diogo Bernardes acolhe a estreia em palco da nova peça Um Nó Apertado, da companhia teatral Escola de Mulheres. Com encenação de Marta Lapa, a partir de um texto original de Lígia Soares inspirado na figura das "mulheres trágicas", o espetáculo conta com interpretação de Tânia Alves (também uma das criadoras da peça) e "coloca em palco uma heroína da tragédia grega que não é grega, fuma, não conhece bem os clássicos e parece hesitar perante o seu desígnio", como se lê em nota oficial enviada pela companhia à SÁBADO.Em Ponte de Lima, a peça será apresentada a partir das 21h30. Os bilhetes custam €3. Posteriormente, Um Nó Apertado será apresentada em Lisboa, no espaço Escola de Mulheres (R. Alexandre Braga, nº 4, zona da Estefânia), de 25 de outubro a 5 de novembro, com sessões de quarta-feira a domingo. Preço dos bilhetes gerais entre os €7, às sextas, e €12,50, nos restantes dias.

5. É fã de doçaria? Se sim, aproveite que Abrantes e Leiria têm este fim de semana eventos dedicados à confeção pasteleira. Em Abrantes, decorre, de sexta-feira a domingo, 20 a 22 de outubro, na Esplanada 1º de Maio, a 21ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional - onde pode provar iguarias do concelho (como as limas, um doce abrantino esquecido e recriado para o evento) mas também de outros pontos do País, desde morcelas doces de Arouca a queijadas de Vila Franca do Campo (Açores).



Já em Leiria, durante os mesmos dias, 20 a 22, o Mercado de Sant'Ana recebe mais uma edição do festival de doçaria regional "Prove Leiria Doçaria", que propõe a degustação de doces confecionados por pastelarias regionais como brisas do lis, barrigas de freira, capuchinhos, canudos de Leiria, arrepiados, trouxas d'ovos, noivas do Lis e pecados dos anjos.



Abrantes torna-se este fim de semana (informalmente) a capital nacional da doçaria tradicional D. R.

6. Aproveite o fim de semana para visitar a exposição Illusion of Clay, a mais recente mostra do artista português AKACORLEONE. Inaugurada há dias, estará patente no hotel Tivoli Avenida Liberdade até 12 de janeiro de 2024 e junta obras em torno da cerâmica e do azelejo portugueses, criando um diálogo entre "as práticas tradicionais da arte portuguesa" e o ambiente expositivo que acolhe a mostra: a arquitetura do hotel lisboeta.



A mais recente exposição de AKACORLEONE pode ser vista em Lisboa D. R.

7. Apresentada pela primeira vez em 2022, a peça Soundcheck tem percorrido os palcos e chega esta sexta-feira ao Auditório de Espinho. A produção, do Teatro da Didascália, tem dramaturgia, encenação e interpretação de Bruno Martins, direção musical de Pedro (Peixe) Cardoso e interpretação musical de Pedro Sousa e Susie Filipe, e reivindica "o lugar da resistência para o centro do palco", revendo a história do rock and roll e ligando-a às mudanças sociais no século XX. Para ver a partir das 21h30 (bilhetes a €8).

Os bilhetes diários custam €25 (balcão 2), €29 (plateia) e €35 (balcão 1) e os passes gerais, vendidos apenas para o setor plateia em pé, custam €49.







Os Clã estão entre as bandas e os artistas que atuam este fim de semana no festival Rock à Moda do Porto D. R.

8. Continuando nos andamentos rítmicos e sonoros do rock and roll, a Super Bock Arena, no Porto, recebe esta sexta-feira e este sábado, 20 e 21 de outubro, a segunda edição do festival Rock à Moda do Porto.Este ano, o festival propõe concertos de Trabalhadores do Comércio (20h30), Jafumega (21h50) e Pedro Abrunhosa, no primeiro dia, e de Taxi (21h15), Clã (22h20) e Mão Morta (23h55) no sábado.

9. Em Aveiro, o Teatro Aveirense recebe esta sexta-feira uma apresentação de Cratera, peça da companhia CiRcoLando com "forte dimensão transdisciplinar", juntando elementos de dança, teatro, som e vídeo. Uma reflexão sobre a conexão humana com a terra e com o ambiente, com direção artística de André Braga e Cláudia Figueiredo e interpretação e contributo na criação de Ana Rita Xavier, André Braga, Gil Mac, Lucília Raimundo, Nuno Barreto e Ramon Lima.



10. Se estiver por Leiria, sugerimos-lhe um concerto: a cantora e fadista Cristina Branco apresenta este sábado o seu novo disco Mãe no Teatro José Lúcio da Silva. O concerto da artista, com longa carreira na música portuguesa e álbuns recentes editados como Menina (2016), Branco (2018) e Eva (2020), começa às 21h30. Os bilhetes custam €12,50.



11. Já se estiver por Vila Real, aproveite para ir ao teatro: esta sexta-feira à noite, o palco do teatro municipal da cidade acolhe, a partir das 21h30, uma apresentação da peça Discurso sobre o filho da puta, adaptação a teatro de um texto do escritor Alberto Pimenta com encenação de Fernando Mora Ramos e composição musical de Miguel Azguime.



A peça é para maiores de 14 anos. Bilhetes entre os €3,50 e os €5.