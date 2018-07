NOS Alive, dia 2: De vários rocks se faz um festival

"Mas afinal, para onde foi o rock?" É uma pergunta que já foi ouvida, de uma maneira ou de outra, pela grande maioria dos frequentadores de festivais de verão portugueses, e o NOS Alive não foi excepção - "Pensei que era um festival de rock", "Não há sinal de guitarras à vista" ou "Isto é muito levezinho". É, em muitos casos, um ponto justificado: o crescimento do hip-hop enquanto género dominante e o ressurgimento de tendências como o novo R&B têm-se manifestado de maneira palpável nos alinhamentos de festivais, mesmo aqueles com um longo historial de guitarras em punho. Mas o segundo dia de festival em Algés deu provas não só de que do rock ainda se faz um belo dia de festival, como também de que, para o género, os caminhos possíveis são quase ilimitados.





Veja-se, por exemplo, o punhado de concertos que antecederam os grandes espectáculos da noite, significativos de sua parte mas ainda sem estatuto de cabeça de cartaz: houve o rock de espírito punk dos Japandroids que, ensopados de distorção (e embalados numa directa que durava desde o Mad Cool, em Espanha), abalavam as estruturas do Palco Sagres enquanto, no Palco NOS, Black Rebel Motorcycle Club mesclavam a herança blues americana e o alternativo num rock de garagem tão cru quanto melodioso; ou Eels, que aos saltinhos entre o indie e o lo-fi deram lugar, no Sagres, a Yo La Tengo, que com iguais doses de noise e rock experimental trouxeram ao Passeio Marítimo de Algés um delicioso pedacinho dos anos 90.O primeiro grande nome da noite era, no entanto, The National que, partilhando o slot de cabeça de cartaz, foi dos actos mais procurados da noite, e não foi difícil perceber o porquê. Mesmo para os menos apreciadores da sua estirpe alternativa de melancolia, compreende-se o fervor com que os fãs os seguem a cada nova data que marcam em Portugal (esta foi a décima-sexta), e inegável a dedicação com que retribuem o favor em concerto, ou não fizesse Matt Berninger questão de descer do palco para, no clímax de "The Day I Die", do mais recente Sleep Well Beast, cair nos braços do público para com ele cantar o refrão a plenos pulmões. Um espectáculo de grandiosidade invejável, e cuja progressão lógica para o acto seguinte recuperou ainda mais audiência para o Palco NOS."Será que estamos demasiado perto? Ainda levamos com o moche em cima" - os dilemas de posicionamento e visibilidade para o palco já se faziam sentir na plateia nos minutos que antecederam o maior espectáculo do dia: demasiado atrás, e a experiência ficaria comprometida; demasiado à frente, e corria-se o mesmo risco. Era, nem por acaso, uma boa metáfora para a carreira de Queens of the Stone Age, uma banda que, posicionando-se a meio caminho entre o rock de rádio e as tendências underground mais abrasivas, sempre acabou por descambar mais para um lado ou para o outro.Felizmente, na actuação do NOS Alive, distribuiu-se o mal pelas aldeias, e para benefício de todos. Houve espaço tanto para as mais dançantes ("Make It Wit Chu", "If I Had a Tail", "The Way You Used to Do") quanto para as que pediam uma abordagem mais física ("A Song For the Dead", "My God is the Sun", "No One Knows"), e com um sentido "obrigado, motherfuckers" sempre à mão, o líder de banda Josh Homme teve a plateia na ponta dos dedos do início ao fim. Escusado será dizer que os elementos supracitados do público levaram, de facto, com o moche em cima - não teria sido a mesma coisa sem ele.E como não só de guitarras se faz o género, foi com verdadeiro espírito rock que os Future Islands deram uma das melhores festas fora-de-horas a que se teve direito no NOS Alive. Falamos, é claro, de um grupo correntemente apelidado de synthpop, mais conhecido pelos grandes refrões e texturas delicadas do que pela agressividade ou revolta. Mas basta assisti-los por um momento para que todas as peças caiam no sítio: "Seasons (Waiting on You)" toca no fundo, entoada por um Sam Herring a puxar mais pelo grito do que pelas notas perfeitas, enquanto, ofuscado pelas luzes e atrás de um mar revolto de cabeças e braços, um casal beija-se apaixonadamente junto a um grupo de amigos que entoa a letra decorada de tão ouvida. E de repente, todos os prazeres do mundo parecem conter-se naquele único instante. É por momentos destes que se continua a ir a festivais de verão - que possamos vir a desfrutar de muitos mais.