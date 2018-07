Splash Seixal: Ir à água sem levantar ondas

Para aqueles que forem em família, o Seixal Splash tem reservada uma "ilha do surf", com 300 metros quadrados, duas piscinas com gaivotas a pedais e ainda outras duas com bolas e chuveiros.



O parque estará aberto todos os dias entre as 10h e as 20h. O bilhete diário varia entre os €6 e os €13, durante a semana, e os €8 e os €18 ao fim-de-semana. Depois de comprado o bilhete, todas as atracções são gratuitas.





Jungle Splash, Kamikaze, Splash Banzai e Dynamic Bungee - se a espectacularidade dos nomes promete, a descrição das atracções já deixa perceber de que fala o Splash Seixal quando anuncia as novidades que tem para este Verão. O parque aquático do Seixal já abriu e só fecha as torneiras a 31 de Agosto.A Câmara Municipal do Seixal (e a sua parceira, a Cofina, proprietária da revista SÁBADO) repete assim uma fórmula de sucesso, mas acrescenta-lhe atracções (e, correndo tudo bem, adrenalina). Na baía do Seixal, além das diversões na água haverá ainda uma zona de descanso com food trucks.Para os mais aventureiros as novidades passam por escorregas com 10 metros, trampolins, um simulador de prancha de surf, uma piscina com obstáculos (e uma área total de 450 metros quadrados) e ainda uma piscina livre (do mesmo tamanho) só para adultos.