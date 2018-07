NOS Alive, dia 1: Arctic Monkeys e o Regresso do Sol

O primeiro dia do festival lisboeta relembrou-nos do que sempre houve para gostar no Julho do Passeio Marítimo de Algés

O dia do regresso do NOS Alive ao Passeio Marítimo de Algés sabe sempre à volta do sol. Ainda que, por vezes, metafórico (o dia a que coube o regresso deste ano amanheceu com nuvens que indicariam piores presságios), é um sol a que se assiste com clareza na cara das pessoas que circulam de um lado para o outro já nas primeiras horas da tarde ou nas súbitas cores que tingem uma zona que se percebe cinzenta durante o resto do ano. Ou no sentimento da chegada da hora daquele concerto, tão fervorosamente desejado que todos os outros parecem cair na insignificância por comparação.



Esse concerto não foi o mesmo para todos neste primeiro dia de NOS Alive, ainda que o ambiente durante todo o dia sugerisse a harmonia que um festival de Verão pede, fosse o objecto de desejo o ímpeto rock de Arctic Monkeys, o pesado industrial de Nine Inch Nails ou o R&B do jovem Khalid.



Até que lá chegássemos, no entanto, a oferta musical não ficou muito atrás. No Palco Sagres houve sugestões de noise e cacofonia pela voz da argentina Juana Molina, bem como a pop solarenga e inspirada em ritmos orientais da francesa Jain, que brilhou particularmente neste fim de tarde, enquanto no Palco NOS a preparação para os grandes concertos da noite se fazia ao ritmo de um discreto (mas funcional) Miguel Araújo e Bryan Ferry, o grande nome dos Roxy Music, que mostrou ser todo charme e postura no comando do público.



Mas foi apenas com a chegada de Nine Inch Nails - que destoaram de um dia manifestamente indie e ainda assim lograram encher o recinto de fãs - que se sentiu ter chegado a altura dos grandes concertos. De plateia na mão, Trent Reznor pode até ter pecado por um volume de som menos agressivo que o ideal, mas não deixou de passar todo o negrume da sua música com uma dedicação sentida e correspondida pelo lado de cá - Closer, como não poderia deixar de ser, espelhou particularmente esse ethos por que se rege a banda.



O resto do dia preencheu-se de concertos de semelhante eficácia: no Palco Clubbing, a improvável aliança entre PAUS e Holly Hood provou que não há motivo para que os meninos do rock e os do hip-hop andem separados, tal como o fizeram (mais uma vez) os sempre bem-calibrados Orelha Negra; e Khalid mostrou estar à altura de um palco principal ao fazer transbordar o Sagres com a sua performance, enquanto que, mais tarde, Sampha deslumbrava com a mescla de ritmos e sintetizadores com que nos trouxe Process, o ano passado.



Mas o derradeiro lugar ficaria reservado para a banda em torno da qual parecia revolver todo o cartaz. As camisolas passageiras e conversas pairantes não deixavam margem para dúvidas: era a Arctic Monkeys que muitos dos presentes vinham, e os Arctic Monkeys a eles vieram da maneira mais consensual possível, com um conjunto equilibrado de faixas dos seus seis discos e sem particular destaque para o mais recente Tranquility Base Hotel & Casino (para alívio de muitos, pelo que se percebeu de comentários esporádicos). Não dando um espectáculo daqueles a que podemos chamar deslumbrantes, os cabeças-de-cartaz repetentes do Alive eram uma aposta segura por um motivo e não se refrearam a arrancar à plateia grandes coros dos seus refrões em R U Mine?, I Bet You Look Good on the Dancefloor ou Four out of Five.



No final, fica a impressão de que a sombra continua a bater nos mesmos sítios: logisticamente, o espaço do recinto continua apertado para os estimados 50 mil que o visitam diariamente e sabe-se lá porque é que um festival desta dimensão ainda não aderiu a medidas ecológicas que já são mais do que correntes no País. Mas o sol, esse, continua lá no alto, a brilhar tão intensamente quanto nos recordávamos.