O que deve fazer se tiver 24 horas em Setúbal

18h

Se apanhar o ferry para Tróia tem grande probabilidade de avistar os golfinhos que vivem no Sado. Se preferir ficar pela cidade, o Forte de São Filipe tem vista sobre Setúbal e Tróia. Pode ainda optar pelo Convento da Arrábida ou por fazer uma visita à Festa da Ilustração 2018, evento organizado pela câmara municipal e pelo ateliê DDLX até final de Junho.



19h

Para um final em beleza junto ao mar, perto do porto de pesca e com vista para Tróia, jante no restaurante e marisqueira O Miguel. Prepare-se para algum tempo de espera - mas aguarde pois valerá a pena. Aconselhamo-lo a pedir um peixe grelhado acompanhado com um arroz de lingueirão, mas recomendamos ainda mais perguntar sempre que peixe há fresco.



22h

Na zona da marina, encontra óptimos restaurantes e bares. Espreite o Alibi - Arabic Lounge e o Marina Lounge. Se continuar junto à marina, vai encontrar o Bowling de Setúbal, para uma noite diferente, e se for sexta-feira e fizer três jogos ainda ganha uma garrafa de Moscatel. Ao pé das 10 pistas do espaço encontra ainda um serviço de bar com tostas e cocktails.

Comece o dia pela Avenida Luísa Todi, uma artéria importante da cidade onde vai encontrar jardins, restaurantes, bares, geladarias e esplanadas. Passe no Mercado do Livramento, considerado um dos melhores mercados do País e conhecido pela qualidade dos seus produtos e pelo painel de azulejos. A Praça do Bocage, ao lado, também merece a visita.Para o almoço nada melhor do que celebrar um dos produtos mais bem tratados em Setúbal, o choco frito. O melhor é passar na Casa Santiago ou no Cais 56. Em alternativa tem a 490 Taberna, espaço mais moderno e acolhedor que dá destaque aos produtos da região.A serra da Arrábida esconde algumas das praias mais belas e paradisíacas do País como é o caso do Portinho da Arrábida - aproveite. Se prefere algo mais calmo longe das multidões e dificuldades de estacionamento aproveite para fazer um passeio no Jardim do Bonfim ou no Jardim Engenheiro Luís da Fonseca, junto ao rio.