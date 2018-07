Crítica de cinema: Western

"Western pretende desconstruir o género que refere, como se desafiasse o espectador a decifrar em que é que os arquétipos clássicos se transformaram", escreve Tiago R. Santos

Um grupo de trabalhadores alemães que irá construir uma central hidroeléctrica instala-se algures na Bulgária rural - entre eles, Meinhard, a clássica figura solitária e silenciosa com um enigmático passado.



Há uma pequena e adormecida cidade que não vê a chegada dos forasteiros com bons olhos. Grisebach anuncia as suas intenções com o próprio título: Western pretende desconstruir o género que refere, como se desafiasse o espectador a decifrar em que é que os arquétipos clássicos se transformaram.



A realizadora explora com perícia os pequenos conflitos e a desconfiança perante o outro, que continua a ameaçar uma Europa que se pretende unida. E Meinhard Neumann, o actor não profissional que assume o papel de protagonista, é uma incrível descoberta. O final, no entanto, é um tiro de pólvora seca.



Nota:3 estrelas



De Valeska Grisebach Alemanha

Drama • M14 • 121m

Com Meinhard Neumann e Reinhardt Wetrek