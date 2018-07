Crítica de cinema: Ocean's 8

Continuar a ler De Gary Ross

EUA • Acção • M12 • 110m

Com Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway Nota: 2 estrelas e meia

O crime é uma vocação familiar e agora é a vez de Debbie (a irmã de Danny Ocean) juntar um grupo de especialistas para planear e executar um golpe durante a MET Gala. Ocean's 8 é uma competente adaptação da trilogia de Steven Soderbergh, mas se antes o elenco de estrelas masculinas (mais Julia Roberts) representava como quem ia passar férias com os amigos - captando assim o espírito do Ocean's Eleven original, que não era mais do que Sinatra, Dean Martin e o Rat Pack a fingir que estava a trabalhar em Las Vegas -, Gary Ross nunca consegue libertar o filme da logística do seu enredo.Não ajuda que o vilão seja tão indiferente e algumas personagens tenham motivações tão atrapalhadas. Resta o carisma do impressionante elenco de estrelas femininas, que quase vale o preço do bilhete.