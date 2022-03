A Tatuadora de Jaipur: uma mulher e o seu destino

As mais lidas GPS

É tradição na Índia não se escolher o próprio destino. Casa-se com quem a família decide, vive-se conforme a comunidade espera, não se desafia a autoridade nem se sonha com a independência financeira e a liberdade. Lakshmi, a heroína de A Tatuadora de Jaipur, tem a coragem de romper com tudo isso – e dá-se bem, até que o passado vem ao seu encontro, muitos anos depois.