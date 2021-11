Cinco filmes a não perder na CineFiesta

A mostra de cinema espanhol apresenta uma programação pensada em conjunto com os festivais de cinema de Lisboa (IndieLisboa, Doclisboa e Queer Lisboa). O cinema feminino volta a estar em destaque nesta mostra de 13 filmes, que cruza a modernidade com os clássicos.

No ano em que o festival bienal de cultura espanhola em Portugal, a Mostra Espanha, regressa a várias cidades, o cinema espanhol ganha espaço em Lisboa. Entre 25 e 30 de novembro, a CineFiesta, a mostra de cinema do festival, exibe 13 filmes (escolhidos pelos principais festivais de cinema da cidade) no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa. Estes são os filmes a que temos de estar atentos, diz-nos Tito Rodríguez, diretor da mostra que exibe sete estreias em Lisboa. “Quisemos voltar a dar à CineFiesta um alinhamento com o circuito dos festivais de cinema e focarmo-nos no público de festival”, não esconde o responsável. Dentro da programação, ainda há espaço para o cinema fantástico e infantil.



Chavalas



