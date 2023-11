Niepoort e Wine Million lançam vinho do porto do ano 1900

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A produtora e distribuidora vínica Wine Million, em parceria com a marca Niepoort, reconhecida pela criação de vinhos do porto de qualidade, lançou um porto Tawny com 123 anos de estágio: o Verídico 1900, classificado como "Very Very Old Tawny" e limitado a 150 garrafas, com um PVP de €5900 cada.



Assinado por Dirk Niepoort e comercializado por José Dias, da Wine Million, o vinho tem origem numa colheita tardia de 1900 deixada a José como herança por Custódio Dias, seu pai. O vinho conta com mais de um século de envelhecimento em barricas de carvalho nas caves de Vila Nova de Gaia, tendo depois sido trabalhado por Niepoort, que o apelidou de "desejável, singular e raro" - um Tawny que "não é para todos os dias."







Dirk Niepoort e José Dias, os criadores do Verídico 1900 DR

A empresa descreve o vinho, de 20,5% de grau alcoólico, como "sedutor, concentrado e delicado, elegante e harmonioso, intensamente rico e fresco", com um nariz "opulento, com um núcleo de caramelo de mel e manteiga, fragrâncias de pêssegos secos e ameixas, bem como uma aura de menta e eucalipto", com um corpo "doce e melado, apresentando uma exuberante diversidade de frutas em perfeita harmonia e equilíbrio" e uma "acidez viva e vibrante."A garrafa, em cristal, é da autoria da Vista Alegre Atlantis, num desenho especialmente concebido para este vinho, e vem em caixa de madeira artesanalmente fabricada em Portugal. Para mais informações sobre o Verídico 1900, já à venda, consulte a página oficial da Wine Million