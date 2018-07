Nova exposição, Um Realismo Necessário de José Pedro Cortes

A par do trabalho como fotógrafo, também é co-fundador e co-editor da editora Pierre von Kleist, dedicada a livros de fotografia, onde já publicou quatro livros, ao qual se junta agora um quinto, A Necessary Realism, a propósito desta exposição, com 148 imagens, onde se incluem as escolhidas para o MNAC.



Um Realismo Necessário

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa

28/6 a 28/10; 3.ª a dom., 10h-18h







Nas fotografias de José Pedro Cortes (Porto, 1976) há um constante roteiro pela intimidade de corpos e espaços. Contudo, como o próprio diz à SÁBADO, numa entrevista no seu ateliê, no Hangar - Centro de Investigação Artística, em Lisboa, "interessa que a fotografia em si seja mais uma sugestão do que propriamente um acto de relação".A afirmação confina sentimentos que surgem ao olhar para a sua obra: a intimidade que mostra não é invasora; que o intimismo, intimidade, "não são reveladores de uma vontade de mostrar a [sua] vida"; e de que os momentos que capta são figurações de gestos, movimentos, carregados com uma universalidade, anonimidade e uma simbologia do quotidiano que extravasam o sentido mais lato da tal intimidade ou sensualidade.A sua nova exposição, Um Realismo Necessário, que estará no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado até 28 de Outubro, com curadoria de Nuno Crespo, compreende trabalhos entre 2005 e 2018 e nasce de uma vontade: "A de olhar para o meu arquivo e compreendê-lo, não como uma sequência de imagens acopladas a projectos, geografias, mas como um acto contínuo." Alguns dos trabalhos escolhidos têm a sua raiz em projectos que realizou ao longo desses anos como Things Here And Things Still To Come (Telavive, 2011), Costa (Costa de Caparica, 2013) ou One's Own Arena (Toyama, 2015), e que fazem parte de um percurso com exposições no Museu Berardo, Museu de Serralves, MAAT, Centro Gallego Arte Contemporanea e na Galeria Francisco Fino, que actualmente o representa.José Pedro Cortes procurou imagens que tivessem "um carácter mais universal e que podiam saltar de uma série para a outra. Uma vez num concerto do Neil Young pediram para 'tocar aquela música' e ele respondeu 'não te preocupes, é sempre a mesma'. Essa ideia de contínuo interessava-me para esta exposição, precisava de olhar para trás, para imagens que nunca tinham sido expostas mas que andaram comigo estes anos todos."