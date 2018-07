Crítica de música: The Future and The Past, de Natalie Prass

"Apesar de compor canções particularmente harmoniosas, Prass trabalha-as meticulosamente, sem medo de arranjos mais arrojados", escreve Filipe Lamelas

Natalie Prass tem o selo de estrela garantido desde que lançou o seu primeiro álbum. Na verdade, é uma daquelas cantoras que automaticamente cativa pela forma como interpreta cada canção, com alma e profundidade mas, ao mesmo tempo, com uma descontracção saudável, que a retira da zona dos maneirismos das almas atormentadas. No entanto, uma audição mais atenta revela que a simplicidade da sua música é apenas aparente: apesar de compor canções particularmente harmoniosas, Prass trabalha-as meticulosamente, sem medo de arranjos mais arrojados.



The Future and the Past, o segundo disco da sua carreira, é uma antologia de música pop, bem composta, descomplexada, com uma qualidade bem acima da média e que, sem comprometer o estilo próprio da cantora, a leva por caminhos tão díspares como o R&B, o funk ou a pop de feição mais indie (próxima, por vezes, de Regina Spektor), sem esquecer a inspiração de Dusty Springfield. Se Oh My já abre o disco em grande estilo, ainda assim Short Court Style, Lost, Sisters, Never Too Late e Nothing to Say elevam o patamar sem dificuldade. A produção, tal como no seu álbum de estreia, é de Matthew E. White, que se revela uma vez mais competente, contribuindo para expandir a palete sonora de Prass. The Future and the Past pode ser considerado um álbum mil-folhas, passível de ser desconstruído e saboreado, tema a tema, camada após camada.



Nota: 4 estrelas



Natalie Prass

Pop • Ed. ATO Records

€15,90