Bloom é um JP Simões farto de si próprio

Bloom começou quando JP Simões enfadou-se das cantigas à guitarra clássica, dos temas boémios sobre acordes dissonantes, de "por a guitarra ao serviço de uma linha melódica em que pudesse dizer umas coisas" - em suma, de toda a identidade que tinha construído até ao momento enquanto artista a solo.



"Esaturado de não ter soluções para a minha música, estava a achar tudo sem sentido, sem legitimidade", diz Simões, entre tragos do cigarro. "Estava a aborrecer-me com o meu trabalho, e isso é perigoso". Precisava de uma mudança.



Eis que, das personagens que conheceu nos bares noturnos de Buenos Aires, da música nova que andou a ouvir ("encalhei no Nick Drake, fiquei mesmerizado") e do hábito que sempre teve de "arranjar justificações mirabolantes para fazer música, criou Nicholas Bloom, alter ego com que poderia, de maneira mais liberta, continuar a criar, evoluir e florescer.



A estreia, Tremble Like a Flower, em que passou a cantar em inglês (a sua "língua-mãe na música") inseria-se confortavelmente no género do blues, mas, no disco seguinte, JP já não queria repetir a fórmula: o plano, desta feita, era abraçar o rock dos anos 70, inspirado em Bowie, Roxy Music, T-Rex ou King Crimson.



"Quase nunca tenho os mesmos planos, as mesmas ideias", diz, mas não lhe apeteceu "estar constantemente em derivação" - "se tivesse a ver com mudanças radicais ou pontos de vista teria de mudar de nome todos os dias". Daí que tenha permanecido Bloom, como se o seu alter ego "quisesse fazer música mais moderna".



Sem surpresas, Drafty Moon (algo como "lua fria") é um disco que "deixa transbordar uma certa tensão em relação ao mundo", já que "é difícil fugir ao medo da convergência de informação de hoje". Simões diz que "há muita ventania e desconforto", bem como "momentos de catarse e de exorcismo".



Mas JP não queria que o disco "se tolhesse na melancolia", motivo pelo qual tentou "combater essa sombra com humor e ironia": "queria um disco enérgico, que lidasse com os sentimentos e enfrentasse as dificuldades". E no final, acabou por ser "um bom exemplo do get up, stand up" - "apesar de todas as questões envolvidas no processo, a música devolve uma energia enorme".